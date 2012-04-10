نمایش "ایوانف" در شیراز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نگار جواهریان بازیگر این نمایش بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری پیش از اجرا در پاسخ به سئوالی در خصوص حضور بازیگران سینما در صحنه تئاتر، گفت: بازیگر خوب، خوب است و چیزی به نام بازیگر سینما و تئاتر به صورت اختصاصی نداریم.

وی تصریح کرد: هر بازیگر تواناییهای خاصی دارد که در این میان می تواند نظرات بینندگان را به خود جلب کند حال این تماشاگران در صحنه تئاتر و یا در مقابل تلویزیون ویا در سینما شاهد فعالیت این بازیگر باشند که البته چنین بازیگری باید سینما و تئاتر را به خوبی بشناسد.

جواهریان در خصوص اجرای این نمایش در شیراز تاکید کرد: در شهری "ایوانف" را اجرا می کنیم که اولین فستیوال تئاتر کشور در آن برگزار شده است.

بازیگر نمایش "ایوانف" تصریح کرد: اولین نمایش غیر از تهران "ایوانف" در شیراز است که این حضور برای تمامی ما جلوه هایی خاص دارد.

تئاتر در سبد مردم شیراز کم رونق است

در ادامه این نشست مدیر اجرایی نمایش "ایوانف" با اشاره به اینکه حضور این گروه هنری و اجرای نمایش "ایوانف" کاری بزرگ برای توسعه فرهنگ تئاتر در استان فارس و شهر شیراز است، افزود: تئاتر خوب در سبد اکثر خانواده های شیرازی با کم توجه ای مواجه شده که برطرف کردن این مشکل نیاز به همکاری همگان دارد.

وی تصریح کرد: حضور گروه تئاتر مهر در شیراز اتفاقی بزرگ است و اجرای نمایش "ایوانف" از مشکل ترین اتفاقاتی بود که برای ارائه به مردم شیراز انتخاب شد.

مدیر اجرایی این نمایش ادامه داد: دعوت و اجرای این گروه در شیراز می تواند شروعی مناسب برای ارایه نمایشهای بزرگ در شیراز باشد.

خباز افزود: شیراز ظرفیت و پتانسیل اتفاقات بزرگ فرهنگی را دارد.

نمایش "ایوانف" از تاریخ 23 فروردین ماه به مدت یک هفته در تالار حافظ شیراز اجرا خواهد شد.