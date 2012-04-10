به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در پایان تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: رای صادر شده توسط کمیته انضباطی، به هیچ وجه عادلانه نبود. بازیکنان ما هیچ روزی اینقدر احترام داور را نگه نداشته بودند. زارع و نصرتی، هنگام اخراج حتی یک کلمه به داور توهین نکردند.

وی با گلایه از عملکرد کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اظهار داشت: کمیته انضباطی به غیر از علی کریمی که در آرام کردن جو، شاهکار کرده بود، از کل تیم باید تشکر می‌کرد. من همان روز هم گفتم مقابل داماش خوب بازی نکردیم و اهانت به داور را محکوم می‌کنیم اما وقتی داور چند اشتباه تاثیرگذار انجام می‌دهد، باعث می‌شود بازیکنان کنترل اعصاب خود را از دست بدهند.

مدیرفنی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: همه دیدند این موضوع در خصوص بازیکنان ما تحقق پیدا نکرد، در واقع بازیکنان ما با همه اشتباهاتی که داور انجام داد، به وی لطف کردند.

وی در خصوص کسر دو امتیاز از تیم پرسپولیس تاکید کرد: می‌دانستم بر اساس رای کمیته انضباطی 3 بر صفر بازنده می‌شویم اما کسر 2 امتیاز از پرسپولیس غیر قانونی است. از کجا معلوم تماشاگرانی که فحاشی یا توهین به داور را شروع کردند، منتسب به باشگاه ما و هواداران حقیقی پرسپولیس بودند.

پروین اضافه کرد: من اگر جای رفیعی بودم، سوت پایان بازی را می‌زدم و بعد در خصوص اتفاقات پیش آمده گزارش رد می‌کردم. قطع بازی توسط داور باعث می‌شود این موضوع باب شود.

وی با بیان اینکه پرسپولیس در رقابت‌های لیگ برتر شانسی ندارد، گفت: نه اینکه به خاطر کسر دو امتیاز این صحبت را بیان کنم اما اگر داماش را می‌بردیم وضعیت ما در لیگ بهتر می‌شد

مدیرفنی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان گفت: پرسپولیس شانس زیادی برای قهرمانی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا دارد زیرا با چند مهره‌ای که برای این مسابقات در اختیار داریم، مدافعان ما در این جام نظم بهتری دارند، ضمن اینکه دروازه‌بان‌مان در این جام، دروازه‌بانی مطمئن بوده که به تیم روحیه می‌دهد، البته این مسئله به معنای نادیده گرفتن ارزش‌های معمارزاده نیست.