به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، صبح امروز سه شنبه 22 فروردین با سفیر چین دیدار و گفتگو کرد.

در ابتدای این دیدار یوهونگ یان سفیر چین که همراه دبیران اول و دوم سفارتخانه این کشور در تهران و نیز نماینده نمایشگاه بین‌المللی فیلم پکن در این جلسه حضور یافته بود با اظهار خوشبختی از دیدار با حسینی، گفت: خوشبختانه روابط سیاسی و اقتصادی ایران و چین در حد مطلوبی است و سال گذشته هم آقای احمدی نژاد در اجلاس شانگهای حضور پیدا کرد.

وی رقم مبادلات تجاری بین دو کشور را در سال گذشته میلادی 45 میلیارد دلار عنوان و ابراز امیدواری کرد این میزان در سال جدید میلادی به 55 میلیارد دلار افزایش یابد.

سفیر چین با اشاره به عرضه گسترده کتاب کهن ورزش چینی‌ها «هنر رزمی» در نمایشگاه کتاب سال قبل تهران، گفت: امسال هم چین حضور پررنگی در نمایشگاه کتاب تهران خواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به برگزاری هفته فرهنگی چین در ایران، ابراز امیدواری کرد به زودی هفته فرهنگی ایران در چین هم برگزار شود و در ادامه گفت: ما آماده تقویت روابط بین دو ملت و دو دولت ایران و چین در تمامی زمینه‌ها به ویژه مباحث فرهنگی هستیم.

در این برنامه همچنین سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به روابط 40 ساله دیپلماتیک دو کشور ایران و چین، گفت: ارتباط میان ایرانی‌ها و چینی‌ها به زمان‌های بسیار قدیم بازمی‌گردد و جاده ابریشم شاهدی بر این مدعاست.

حسینی گفت: خوشبختانه در طول 42 سال روابط دیپلماتیک دو کشور 8 تفاهمنامه فرهنگی به امضای طرفین رسیده و ما هم امیدواریم بتوانیم مقدمات برگزاری هفته فرهنگی ایران در چین را فراهم کنیم.

وزیر ارشاد تاکید کرد: ما با چین همواره بر فرهنگ صلح و دوستی تاکید داشته‌ایم بر خلاف فرهنگ غربی‌ها و آمریکایی‌ها که دائم حرف از جنگ و خشونت می‌زنند به همین خاطر است که ما فرهنگ غرب را فرهنگی مهاجم می دانیم.

به گفته حسینی آمریکایی ها می خواهند با نفوذ فرهنگی در کشورهای شرقی زمینه سلطه خود را در این سرزمین ها فراهم کنند.

وزیر ارشاد تاکید کرد: ما در داخل کشور خودمان تلاش کرده ایم محصولات فرهنگی و هنری خودمان را داشته باشیم و خوشبختانه پیشرفت های خوبی هم در این زمینه کسب کرده ایم. البته ما تا قبل از انقلاب عمدتا مقلد و تابع فرهنگ غربی بودیم اما بعد از انقلاب به فرهنگ اصیل ایرانی رجوع کردیم.

حسینی همچنین پیشنهاد تاسیس مرکز فرهنگی ایران در چین را مطرح و تاکید کرد: ایجاد چنین مرکزی به تقویت روابط سیاسی، فرهنگ و اقتصادی دو کشور خواهد انجامید.

وزیر ارشاد همچنین با اشاره به فعالیت دفاتر رسانه‌های چینی در ایران، گفت: در حال حاضر نمایندگان خبرگزاری شینهوا و تلویزیون ملی چین در ایران به فعالیت خبری می پردازند و این اراده در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد که همکاری های رسانه‌ای بین دو کشور تقویت شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی وزارتخانه متبوعش برای برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از سفیر جمهوری خلق چین دعوت کرد تا در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه که 12 اردیبهشت با حضور رئیس جمهور ایران برگزار می‌شود، حضور یابد.

وزیر ارشاد همچنین آمادگی کشورمان را برای برگزاری هفته فیلم ایرانی در چین اعلام کرد و گفت: ما بر خلاف هالیوود در فیلم‌هایمان عمدتا بر جنبه های عاطفی، معنوی، خانوادگی و اجتماعی تاکید داریم و مطمئنم اکران فیلم‌های ایرانی در چین با استقبال مردم این کشور روبرو خواهد شد.

حسینی همچنین با اشاره به حضور شاعران چینی در 2 همایش شاعران ایران و جهان خواستار افزایش حضور نخبگان و هنرمندان چینی در چنین مراسم‌هایی شد.

وی همچنین به جاذبه های گردشگری کشورمان اشاره و به توریست‌های چینی توصیه کرد مقصد سفرهایشان را به سمت ایران تغییر دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با اشاره به قطع پخش برنامه‌های شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی در آلمان، آن را اقدامی مغرضانه و ناموجه از سوی دولت آلمان توصیف کرد و با اشاره به گزارش خبرگزاری رویترز درباره فعالیت گروهی از زنان ورزشکار ایرانی موسوم به نینجاکارها در حوالی کرج که این خبرگزاری از آنها به عنوان تروریست یاد کرده بود یادآور شد: این در حالیست که مسئولان خود این خبرگزاری متوجه اشتباهشان شده‌ و از این بابت عذرخواهی کرده‌اند.

حسینی در ادامه با اشاره به تحولات سوریه خواستار تعامل بیشتر 2 کشور ایران و چین برای حل این بحران به صورت مسالمت آمیز شد.

وی همچنین به برگزاری کمیسیون مشترک فرهنگی ایران و چین در بهمن ماه سال گذشته اشاره کرد و خواستار عملیاتی شدن تصمیمات این کمیسیون شد.

همچنین سفیر چین یک بار دیگر با مثبت ارزیابی کردن رویکرد حسینی در برخورد با مسائل فرهنگی بین المللی، آمادگی چین را برای تاسیس مرکز فرهنگی ایران در این کشور اعلام و خواستار امضای تفاهمنامه‌ای میان مسئولان مربوطه دو کشور تا پیش از جلسه مشترک روسای جمهور ایران و چین در شانگهای در ماه ژوئن 2012 شد.

سفیر چین همچنین دعوتنامه رسمی وزیر فرهنگ این کشور را برای حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشورمان در اجلاس وزرای فرهنگ کشورهای عضو و ناظر سازمان منطقه ای شانگهای تقدیم سید محمد حسینی کرد.

در پایان این نشست نیز نماینده جشنواره بین المللی فیلم پکن از وزیر ارشاد خواست تا زمینه حضور اصغر فرهادی فیلمساز ایرانی و برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی و بازیگران فیلم جدایی نادر از سیمین را در این جشنواره که به زودی در پکن برگزار می شود، فراهم کند.

وزیر ارشاد نیز با استقبال از این پیشنهاد قول همکاری را به طرف چینی داد و آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای ساخت فیلم‌های مشترک بین دو کشور ایران و چین با موضوعات مشترک اعلام کرد.