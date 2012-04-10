بازدید آیت الله مکارم از نمایشگاه زائران خدا/صحن امام رضا(ع) کتابی از معماری اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجع تقلید شیعیان در بازدید از نمایشگاه تخصصی نماز کریمه اهل بیت(س) گفت: نمایشگاه زائران خدا ابعاد مختلف نماز و خداشناسی را به خوبی تبیین کرده است.



آیت الله مکارم شیرازی در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی نماز حرم مطهر اظهار داشت: بر پایی این نمایشگاه اقدام بسیار خوبی است که تمام مهارت های علمی و هنری برای تبیین ابعاد مختلف نماز در آن به کار گیری شده است.



وی بازدید از این نمایشگاه را توفیق الهی دانست و بیان داشت: شایسته است نمایشگاه های تخصصی نماز در شهرها و استان های دیگر با الگو گیری از "نمایشگاه زائران خدا" برپا شود.



این مرجع تقلید بیان داشت: برپایی این گونه نمایشگاه ها در شهر های دیگر موجب می شود جوانان بیش از پیش با مسائل مربوط به نماز و اهمیّت آن آشنا شوند.



وی در پایان ضمن تقدیر از همه مسئولان آستانه مقدسه و واحد اقامه نماز این آستان افزود: امیدواریم با اهتمام مسئولان امر برپایی نمایشگاه تخصصی نماز به دیگر شهر های کشور تعمیم یابد.



بر پایه این گزارش، ‌این نمایشگاه 29 اسفند سال 90 با حضور مسئولان استانی و حجت الاسلام سعیدی، تولیت آستانه مقدسه در صحن جواد الائمه(ع) حرم مطهر گشایش یافت.



بازدید 15 هزار نفر از نمایشگاه تخصصی نماز در ایام نوروز



لازم به ذکر است، در ایام عید نوروز و تعطیلات سال جدید به طور میانگین روزانه ۱۵ هزار نفر زائر و مجاور حرم مطهر حضرت معصومه (س) از نمایشگاه تخصصی نماز بازدید کردند.



بر اساس این گزارش، نمایشگاه تخصصی نماز با هدف ایجاد فضای معنوی در راستای ترویج نماز برای زائران و مجاوران، مسجد محوری، اهتمام به نماز جماعت در بین اقشار مختلف جامعه به خصوص جوان ها، فرهنگ سازی نماز اول وقت و توجه لحظات ملکوتی اذان برپا شده است.



نمایشگاه زائران خدا تا پایان فروردین ماه دائر است



این نمایشگاه تخصصی تا پایان فروردین ماه میزبان شهروندان،‌ زائران و مجاوران کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه(س) است.



صحن امام رضا(ع) کتابی از معماری اسلامی است



مسئول اداره ساختمان و مرمت آستانه مقدسه قم گفت: صحن امام رضا(ع) کتابی از معماری اسلامی است و تمام نماد ها، اصول و قوانین معماری اسلامی در آن به کارگیری شده است.



مهندس هادی محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار آستانه مقدسه با اشاره به اهتمام واحد فنی و مهندسی نسبت به تحقق شعار "بازگشت به اصالت" در معماری حرم مطهر تصریح کرد: در بخش های از معماری حرم مطهر که تصرفاتی صورت گرفته بود سعی شد با بازسازی به شکل اولیه و اصالت آن اثر بازگردد.



وی با بیان این که بعضی تصرفات اجتناب ناپذیر است و به اقتضای زمان صورت می گیرد، یادآور شد: تغییر کاربری و افزایش تعداد زائران آستان کریمه اهل بیت(س) در سال های اخیر از دلایل اصلی تصرف در بخش های مختلف حرم مطهر بوده که به عنوان نمونه می توان به تعریض درب ها برای تسهیل تشرف زائران و مجاوران اشاره کرد.



معماری اروپایی و مدرن نباید سرلوحه معماران ایرانی قرار گیرد



اداره ساختمان و مرمت آستانه مقدسه قم با تاکید بر این که باید از معماری بیگانه فاصله بگیریم بیان داشت: معماری اروپایی و مدرن نباید سرلوحه معماران ایرانی قرار گیرد و معماری اسلامی می تواند شاخص هنر معماری باشد.



وی اظهار داشت: در طراحی جدید آب نما، ایوان های بلورین و ایوان آئینه حرم مطهر حضرت معصومه(س) سعی شده معماری آن به شکل اصیل خود بازگردد.



به کارگیری نمادهای معماری اسلامی در طراحی جدید آبنمای صحن امام رضا(ع)



محمود نژاد ادامه داد: آب نمای صحن امام رضا(ع) توسط استاد حسن قمی و به شکل بیضی ساخته شده بود که در طرح جدید نیز به همان شکل طراحی و سعی شد همه نمادهای معماری اسلامی در آن به کارگیری شود.



وی افزود: استفاده از سنگ های یک تنی برای قسمت بیرونی و سنگ های 400 کیلوگرمی برای قسمت داخلی آب نما، بهره گیری از شیوه معقلی و گره چینی در ساخت آن، استفاده از کنتراستی که از نظر رنگ بندی از رنگ های کمپزوسیون معماری اسلامی بهره گرفته، استفاده از فواره های سنگی و برش سنگ ها با پیشرفته ترین دستگاه های برش در آب نمای طرح جدید موجب شد ساخت این آب نما مورد تجلیل صاحب نظران معماری اسلامی واقع شود.



نماز جمعه این هفته قم به امامت حجت الاسلام سعیدی اقامه می شود



نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته قم به امامت حجت الاسلام سید محمد سعیدی و با حضور امت خدا جو در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) اقامه خواهد شد.



برنامه های آخر هفته حرم حضرت معصومه(س)



بر اساس این گزارش، برنامه دعای توسل این هفته حرم مطهر با حضور هیئت جانبازان استان قم و مداحی حاج مجید دلشاد برگزار می شود.



لازم به ذکر است، قرائت دعای کمیل این هفته حرم مطهر توسط مداح اهل بیت (ع) حاج عباس حیدر زاده بعد از نماز مغرب و عشاء، زیارت جامعه کبیره توسط حجت الاسلام شهیدی ساعت 22 پنجشنبه شب و دعای ندبه توسط مداح اهل بیت(ع) حاج سید مهدی میرداماد صبح جمعه هنگام طلوع آفتاب برگزار خواهد شد.



همچنین نیایش سحرگاهی و دعای کمیل نیز بامداد جمعه توسط مداح اهل بیت(ع) حاج مهدی سلحشور قرائت خواهد شد و سخنران نیایش صبحگاهی این هفته حجت الاسلام میردامادی خواهد بود.