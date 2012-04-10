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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۴:۰۵

داوری:

گرده افشانی نخیلات خرمشهر آغاز شد

گرده افشانی نخیلات خرمشهر آغاز شد

خرمشهر - خبرگزاری مهر: سرپرست جهاد کشاورزی خرمشهر گفت: عملیات گرده افشانی در دو هزار و 100 هکتار از نخیلات بارور شهرستان خرمشهر آغاز شد.

علی داوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی سال گذشته وضعیت تولید اسپات در سال جاری بهتر شده و در صورت تداوم این شرایط شاهد بهبود تولید محصول خرما به لحاظ کیفی و کمی خواهیم بود.

داوری افزود: این امر باعث بهبود و ارتقای سطح درآمد باغداران شهرستان خواهد بود.

سرپرست جهاد کشاورزی خرمشهر تصریح کرد: شهرستان خرمشهر دارای بیش از 210  هزار اصله نخل بارور است و پیش بینی می شود در سال جاری بیش از شش هزار تن محصول خرما برداشت و روانه بازار شود.

استان خوزستان با میانگین صادرات سالانه 50 هزار تن خرما به خارج، مقام نخست صادرات خرما را در کشور را به خود اختصاص داده است.

خوزستان 31 هزار هکتار نخلستان دارد و سالانه بیش از 150 هزار تن خارک، رطب و خرما از نخلستانهای آن تولید می‌شود.
 
 
کد مطلب 1573374

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