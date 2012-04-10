به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داداشی زین الدین با اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان سرمایه گذاری در مقایسه با سال 89 که 5 هزار و 144 میلیارد ریال بود 18 درصد رشد نشان می دهد.

وی با اشاره به ایجاد اشتغال بیش از 2600 نفر در بخش صنعت آذربایجان غربی در سال گذشته گفت: طی سال گذشته در استان 211 فقره پروانه بهره برداری صنعتی صادر شد که زمینه اشتغال 2 هزار و 688 نفر را فراهم کرده است.

داداشی زین الدین یادآور شد: نخستین واحد تولیدکننده تن ماهی در شمالغرب کشور ، کارخانه تولید آجر ماشینی، فاز توسعه کارخانه سیمان در ارومیه ، بزرگترین کارخانه آب معدنی مدرن در چالدران ،کارخانه سیمان آذرآبادگان در خوی و کارخانه تولید واکسن تب برفکی در مهاباد از جمله مهمترین واحدهایی هستند که در سال گذشته در آذربایجان غربی به بهره برداری رسیده اند.

رئیس سازمان صنایع ومعادن آذربایجان غربی تقاضای سرمایه گذاری نیز در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 51 درصد رشد دارد.

در استان آذربایجان غربی در زمان حاضر افزون بر دو هزارو 700 واحد تولیدی با بیش از 60 هزار نفر اشتغال فعالیت می کنند.