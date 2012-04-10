هزار خانواده ‌مهر در گلشهر کاظمیه زنجان ساکن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفینژاد ظهر سه شنبه در جلسه هیئا امناء گلشهرکاظمیه افزود: یکپنجم شهر زنجان در آینده نزدیک در گلشهرکاظمیه ساکن شده و توسعه خواهد یافت.
وی ادامه داد: بخش عمدهای از تعاونی مسکنمهر که 12 هزار واحد است در این محل قرار دارد.
رئوفینژاد افزود: مسیرها، معابر و میادین اصلی باید هرچه سریعتر ساماندهی و از لحاظ روشنایی و فضای سبز کامل شود. همچنین از فرصت استفاده و گامی به جلوتر برداشته می شود تا برگزاری جشن مسکنمهر در قطعه 9 را با حضور رئیسجمهور یا معاون وی داشته باشیم.
استاندار زنجان افزود: مجوز 50 تخت از بیمارستان زنان 300 تختخوابی داده شده است که کارهای فرهنگی، حوزه علمیه دانشگاههای علمیکاربردی باید در 400 و 500 هکتار کار شود و برای افرادی که ساکن میشوند خدماترسانی ارائه شود.
رئوفی نژاد افزود: کاربریهای عمومی در بخشهای خدماتی، اداری، فرهنگی، آموزشی و درمانی و مذهبی باید سریع به پیمانکار واگذار شده و کارهای این پروژهها نیز شروع و قسمتهایی که به پیمانکار واگذار نشده با امتیازاتی فراخوان داده شده تا کار ساخت این قسمتها نیز شروع شود.
وی ادامه داد: پروژه بلوار جدید به بلوار کاظمیه به عمق 700 هکتاری متصل میشود که باید کارهای اجرایی این پروژه قبل از فصل سرما شروع شود.
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