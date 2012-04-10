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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۲۲:۰۱

رئوفی نژاد:

هزار خانواده ‌مهر در گلشهر کاظمیه زنجان ساکن می شوند

هزار خانواده ‌مهر در گلشهر کاظمیه زنجان ساکن می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان گفت: پروژه‎های گلشهر کاظمیه وسیع‎ترین زمین در اختیار تعاونی‎ها است و بیشترین قطعات نیز در این تعاونی است که در آینده، یک‌هزار خانواده با احتساب مسکن‌مهر ساکن خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در جلسه هیئا امناء گلشهرکاظمیه افزود: یک‌پنجم شهر زنجان در آینده نزدیک در گلشهرکاظمیه ساکن شده و توسعه خواهد یافت.
 
وی ادامه داد: بخش عمده‎ای از تعاونی مسکن‌مهر که 12 هزار واحد است در این محل قرار دارد.
 
رئوفی‌نژاد افزود: مسیرها، معابر و میادین اصلی باید هرچه سریع‌تر ساماندهی و از لحاظ روشنایی و فضای سبز کامل شود. همچنین از فرصت استفاده و گامی به جلوتر برداشته می شود تا برگزاری جشن مسکن‌مهر در قطعه 9 را با حضور رئیس‌جمهور یا معاون وی داشته باشیم.
 
استاندار زنجان افزود: مجوز 50 تخت از بیمارستان زنان 300 تختخوابی داده شده است که کارهای فرهنگی، حوزه علمیه دانشگاه‎های علمی‌کاربردی باید در 400 و 500 هکتار کار شود و برای افرادی که ساکن می‎شوند خدمات‎رسانی ارائه شود.
 
رئوفی نژاد افزود: کاربری‎های عمومی در بخش‎های خدماتی، اداری، فرهنگی، آموزشی و درمانی و مذهبی باید سریع به پیمانکار واگذار شده و کارهای این پروژه‎ها نیز شروع و قسمت‏هایی که به پیمانکار واگذار نشده با امتیازاتی فراخوان داده شده تا کار ساخت این قسمت‎ها نیز شروع شود.
 
وی ادامه داد: پروژه بلوار جدید به بلوار کاظمیه به عمق 700 هکتاری متصل می‎شود که باید کارهای اجرایی این پروژه قبل از فصل سرما شروع شود.
کد مطلب 1573383

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