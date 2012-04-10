هزار خانواده ‌مهر در گلشهر کاظمیه زنجان ساکن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر سه شنبه در جلسه هیئا امناء گلشهرکاظمیه افزود: یک‌پنجم شهر زنجان در آینده نزدیک در گلشهرکاظمیه ساکن شده و توسعه خواهد یافت.

وی ادامه داد: بخش عمده‎ای از تعاونی مسکن‌مهر که 12 هزار واحد است در این محل قرار دارد.

رئوفی‌نژاد افزود: مسیرها، معابر و میادین اصلی باید هرچه سریع‌تر ساماندهی و از لحاظ روشنایی و فضای سبز کامل شود. همچنین از فرصت استفاده و گامی به جلوتر برداشته می شود تا برگزاری جشن مسکن‌مهر در قطعه 9 را با حضور رئیس‌جمهور یا معاون وی داشته باشیم.

استاندار زنجان افزود: مجوز 50 تخت از بیمارستان زنان 300 تختخوابی داده شده است که کارهای فرهنگی، حوزه علمیه دانشگاه‎های علمی‌کاربردی باید در 400 و 500 هکتار کار شود و برای افرادی که ساکن می‎شوند خدمات‎رسانی ارائه شود.

رئوفی نژاد افزود: کاربری‎های عمومی در بخش‎های خدماتی، اداری، فرهنگی، آموزشی و درمانی و مذهبی باید سریع به پیمانکار واگذار شده و کارهای این پروژه‎ها نیز شروع و قسمت‏هایی که به پیمانکار واگذار نشده با امتیازاتی فراخوان داده شده تا کار ساخت این قسمت‎ها نیز شروع شود.

وی ادامه داد: پروژه بلوار جدید به بلوار کاظمیه به عمق 700 هکتاری متصل می‎شود که باید کارهای اجرایی این پروژه قبل از فصل سرما شروع شود.