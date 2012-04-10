شهردار جدید ماهدشت معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه طی آیینی و با حضور فرماندار کرج، و جمعی از مسئولان استانی و شهری داوود جعفری اسکندرلو شهردار ماهدشت تودیع و علیرضا قربانی به عنوان شهردار جدید معارفه شد.

در این آیین جعفری از اقدامات صورت گرفته در دوره سه ساله ریاست خود در شهرداری گزارشی ارائه داد و شهردار جدید نیز برنامه های آینده خود را برشمرد.



فرماندار کرج نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شهردار سابق برای قربانی آرزوی توفیق کرد.



مهدی ایران نژاد همچنین با اشاره به بودجه سال گذشته ماهدشت گفت: سال گذشته یک میلیارد و 300 میلیون تومان برای این شهر تخصیص داده و اقدامات خوبی نیز انجام شد.



وی افزود: سعی می شود بودجه تخصصی سال جاری نیز بر اساس نیازها و کمبودهای این منطقه تقسیم بندی شود.



قربانی سابقه ریاست در شهرداری رباط کریم و گلستان را در کارنامه کاری خود دارد.

شنیده شد جعفری بعد از این در اداره کل مدیریت بحران استان مشغول به فعالیت خواهد شد.



این مراسم در یکی از تالارهای شهر ماهدشت برگزار شد.

