افلاطون اولین کسی بود که برای تفکر خط قرمز تعیین کرد

دکتر منوچهر صانعی دره بیدی استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه نمی توان برای حوزه اندیشه خط قرمزی متصور شد، به خبرنگار مهر گفت: فکر در یک کلام یعنی آفرینش و یا خلاقیت؛ یعنی در عالمی که ما می شناسیم موجود متفکری به نام "انسان" وجود دارد و تفکر آفرینش و خلاقیت است و آفرینش قاعده ندارد و قواعد بعد از آفرینش شکل می گیرد.

وی افزود: برای روشن شدن این مسئله مثالی می آورم؛ اختراع قاعده ندارد؛ یعنی هیچ جای دنیا نداریم و محال است که مدرسه ای راه بیندازند و بگویند می خواهیم مخترع تربیت کنیم. اما وقتی کسی آمد چیزی به نام هواپیما ساخت، باید ببیند او چه کار کرده همان قواعد را مراعات کند که این کار را هم می کنند.

این مترجم و محقق آثار فلسفی یادآور شد: آفرینش قاعده و ضابطه ای ندارد که بگوییم خروج از این ضابطه، خط قرمز می شود. کسانی که فکر می کنند در تفکر خط قرمز هست یک فرض باطلی در ذهنشان است به این عنوان که تفکر قاعده دارد در حالیکه اینطور نیست؛ مانند اینکه اول شاعر شعری را می گوید آنگاه ادبا می نشینند و می گویند قاعده شعر گفتن این است.

دره بیدی با تأکید بر اینکه ذات تفکر "آزادی" است، تصریح کرد: در حوزه تفکر چون قاعده و ضابطه نداریم پیداست که نمی شود از خط قرمز سخن گفت؛ ظرافت مطلب این است که ذات تفکر "آزادی" است و آزادی یعنی بی قید و بندی؛ و تفکر آزاد است.

وی با بیان اینکه کسانی که فکر می کنند تفکر می تواند ضابطه مند باشد افلاطونی هستند، افزود: افلاطون بود که اولین بار گفت شاعر حق ندارد هر شعری که دلش می خواهد بگوید بلکه اول باید حکومت قالب تعیین کند و اگر از آن تجاوز کند محاکمه می شود. این دیدگاه همچنان تا به امروز در بسیاری از جوامع باقی ماند حتی در حکومتهای ایدئولوژیک مثل کمونیست که برای اهل علم و هنر و اهل نظر و اختراع و... ضابطه و فرمول تعیین می کنند، البته گذر زمان نشان داد که چنین گژاندیشی راه به جایی نمی برد.

این مترجم آثار فلسفی با بیان نمونه هایی از عدم آزادی اندیشه در کشورهای مختلف از جمله نوع برخورد دولت فرانسه "رژه گارودی" متفکر و محقق فرانسوی و محاکمه وی به اتهام تحقیق در مورد هلوکاست؛ تصریح کرد: این نوع برخوردها اقتضائات جغرافیایی است یعنی یک حکومتی تحت شرایطی ملزم می شود یکسری ضوابط خلاف عقلی را بگذارد و هیچ آدم عاقلی زیر بار نمی رود هرچند که عملا محدودیتهایی وجود داشته باشد.