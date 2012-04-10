مراسم پاسداشت یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج کارخائی پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران در محل استانداری سمنان، گفت: به منظور پاسداشت و بزرگداشت سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت در یکصدمین سفر، برنامه ها و مراسم های مختلفی به صورت متمرکز در مشهد مقدس و هم در مراکز استانها و شهرستانها برگزار می شود.

وی سفرهای استانی رئیس جمهور و هیئت دولت را یکی از دستاوردها و برنامه های پر افتخار دولت نهم و دهم از ابتکارات شخصی رئیس جمهور عنوان کرد و افزود: با توجه به اصول چهارگانه دولت با عنوان مهرورزی، عدالت محوری، رشد و تعالی و خدمت به بندگان، تاکنون 98 سفر در استانها انجام شده است.

کارخائی ایجاد فضای امید و نشاط بیشتر در بین مردم با انعکاس و اطلاع رسانی کامل، جامع و مناسب دستاوردها و خدمات دولت خدمتگزار خصوصا در راستای اجرای طرح ها و مصوبات سفرها و تبیین و تشریح جلوه های زیبای خدمت رسانی در سطح شهرستانها و اقشار مختلف مردم خصوصا محرومین و نقاط دور افتاده در حوزه ارتباطات مردمی و فرهنگ سازی و نهادینه کردن فرهنگ خدمت رسانی، مردم داری، شیوه مدیریت جدید در سطح جامعه و سازمانها و دستگاه های اجرایی را از جمله اهداف پاسداشت یکصدمین سفر استانی رئیس جمهور عنوان کرد.

رئیس اداره روابط عمومی استانداری سمنان تولید برنامه های مختلف در صدا و سیما، استفاده از ظرفیت و توانایی مطبوعات و رسانه های گروهی، انجام تبلیغات محیطی با شیوه های مختلف از نتایج اجرای مصوبات سفرها، تقدیر و تجلیل از افرادی که در بخشهای مختلف پیگیر اجرای مصوبات سفرها هستند را از جمله برنامه های آئین پاسداشت یکصدمین سفر رئیس جمهور به استانها برشمرد.

کارخائی برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم مالی غیر عمد، افتتاح دهها پروژه کوچک و بزرگ، برگزاری میزگردهای مختلف با حضور صاحب نظران، اساتید، کارشناسان و نخبگان برای تبیین هر چه بیشتر دستاوردهای سفرها، برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری در عرصه خبر، فیلم، عکس، وبلاگ، شعر، داستان، خاطره نویسی، نقاشی، نغمه های محلی و دل نوشته ها با موضوع سفرهای استانی را از دیگر برنامه های این پاسداشت ذکر کرد.

وی گفت: رونمایی از سایت متمرکز خدمت در عرصه اطلاع رسانی و رونمایی از تمبر یاد بود یکصدمین سفر، تولید محتوا و ترویج ادبیات خدمت رسانی به مردم، جمع آوری یکصد جمله و کلام شاخص در خصوص سفرهای رئیس جمهور، آشنایی نسل جدید خصوصا کودکان و نوجوانان با دستاوردهای سفرها، توجه ویژه به نامه های مردمی و دستاوردهای آن در سطح اقشار مختلف مردم از جمله برنامه های این مراسم است.