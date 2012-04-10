به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد ظهر سه شنبه در جریان سخنرانی خود بین مردم بندرعباس بیان کرد: واردات در سال 84 حدود 36 میلیارد دلار در مقابل 6.8 میلیارد دلار صادرات بود یعنی معادل یک پنجم که این نشان دهنده ضعف کشور در تولیدات داخلی است.
رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسهای که بین دولت و تولید کنندگان و صادر کنندگان در سال 90 برگزار شد، صادرات کشور از مرز 45 میلیارد دلار گذشت که این نسبت به واردات معادل سه چهارم است.
وی تصریح کرد: دولت مصمم است در سال 91 و در راستای تحقق شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با حمایت از تولید کنندگان و افزایش کیفیت تولیدات داخلی میزان صادرات را برابر واردات کند.
احمدینژاد با اشاره به مصوبات سفر گذشته خود به استان هرمزگان افزود: بخشی از مصوبات اجرایی و بخشی به دلیل موانع و مشکلات مطلقاً اجرا نشده و در این سفر مشکلات و موانع مصوبات شناسایی و رفع خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به تحقق ایجاد اشتغال به میزان دو میلیون نفر در سال 90 افزود: متاسفانه برخی نسبت به این موضوع ایرادات و گلایههایی داشتند و تحقق این میزان اشتغال را غیرممکن میدانستند اما دولت با بررسی و راستی آزمایی میزان تحقق ایجاد اشتغال را تا امروز یک میلیون و 600 هزار شغل تایید کرده و مابقی شغلها در حال بررسی و تایید است.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری که در سال 91 هم هدفگذاری 2.5 میلیون شغل در کشور محقق شود، افزود: حمایت از صادرات، تولیدکنندگان و استفاده صحیح بر محور عدالت از منابع و پتانسیلهای موجود در کشور میتواند در این راستا در تحقق ایجاد اشتغال و فرصتهای شغلی موثر باشد.
وی با اظهار اینکه واردات همیشه 12 برابر صادرات بوده، تصریح کرد: معنای این جمله آن است که تولیدات و حمایت از تولیدکنندگان در کشور ضعیف بوده در حالیکه نگاهی گذرا به منابع و پتانسیلهای داخل کشور نشان می دهد ایران کشوری با پتانسیلهای غنی است که میتواند حرف اول را در صادرات هم در منطقه و هم در دنیا داشته باشد.
احمدینژاد همچنین با اشاره به اجرای 25 طرح بزرگ در سال جاری در استان هرمزگان افزود: هدف دولت ایجاد فرصتها و استفاده از پتانسیلهای استان هرمزگان است از این رو در سفر چهارم به این استان 25 طرح بزرگ در بخشهای مختلف با اعتبار 14 هزار و 400 میلیون تومان طراحی و تصویب شده است.
رئیس جمهور اضافه کرد: تخصیص اعتبار به پل بینالمللی خلیج فارس، اتمام پروژههای مجتمع فولاد در هرمزگان و اتمام پروژههای نیمه تمام از جمله اهداف دولت در اتمام آنها تا پایان دولت دهم است.
وی اتمام پروژه بزرگ پالایشگاه ستاره خلیج فارس را از مهمترین پروژههای پالایشگاهی در کشور عنوان کرد و افزود: افتتاح این پروژه میتواند هرمزگان را در صادرات مواد نفتی در سطح بینالملل شاخص کند.
احمدینژاد در پایان افزود: استان هرمزگان با توجه به پروژههای در حال ساخت و پروژههایی که به زودی آغاز خواهد شد به بزرگترین قطب اقتصادی ایران تبدیل خواهد شد.
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