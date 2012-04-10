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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۶:۱۹

اخبار کوتاه بهارستان/

100 درصد از تعهدات اشتغال در بهارستان محقق شد

100 درصد از تعهدات اشتغال در بهارستان محقق شد

بهارستان - خبرگزاری مهر: فرماندار بهارستان از تحقق بیش از 100 درصد از تعهدات اشتغال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس نوبخت اظهار داشت: احمد لطفی نژاد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کارگروه اشتغال استان تهران با اهدای لوح تقدیر از تلاشهای فرمانداری شهرستان بهارستان به سبب عملکرد مناسب در حوزه اشتغال و انجام بیش از 100 درصد تعهدات اشتغال و کارآفرینی تقدیر کرد.

مشکلات 53 شهروند بهارستانی بررسی شد

جلسه ملاقات مردمی و دیدار چهره به چهره مردم بهارستان با نوبخت فرماندار این  شهرستان و برخی از مسئولان ادارات جهت پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات مطروحه در محل فرمانداری برگزار شد.

در این دیدار نوبخت با بیش از 53 نفر از شهروندان بهارستانی دیدار و دستور رسیدگی به مشکلات آنان را صادر کرد.

برگزاری دوره های آموزشی ویژه روابط عمومی ادارات اسلامشهر

دوره های آموزشی روابط عمومی های ادارات و نهادهای دولتی شهرستان اسلامشهر با هدف توسعه ظرفیت و تقویت جنبه های علمی و کاربردی مدیران، کارشناسان و کارکنان این واحد ها با حضور اساتید برجسته این علم برگزار می شود.

با گسترش و توسعه روز افزون فناوری‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، نیاز سازمانها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی به استفاده از این فناوری ها برای انجام ماموریتها و وظایف سازمانی نیز افزایش یافته است، با این حال به باید اذعان کرد سطح معلومات و مهارت های کارکنان و کارشناسان شاغل در بخش های مختلف روابط عمومی به موازات این تحولات فناورانه، ارتقا نیافته است. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و تخصصی و حضور کارکنان روابط عمومی در این دوره ها می‌تواند در روزآمد کردن و ارتقای سطح دانش و معلومات و مهارت های آنان نقش موثری داشته باشد.

کد مطلب 1573400

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