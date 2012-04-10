مهلت همایش سراسری علامه نعمت الله جزایری تمدید شد

پیمان علی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سید نعمت الله جزایری، یکی از علمای بزرگ شیعه در اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم هجری است که در سال 1050 هجری قمری در روستای صباغیه جزایر (یکی از جزایر پیرامون بصره) متولد شد.

وی عنوان کرد: این روحانی در فقه، حدیث و روایات و تفسیر و همچنین سایر علوم متداول آن زمان مهارت داشت و بیش از 50 اثر در علوم مختلف دینی از وی به تألیف رسیده است.

علی نژاد تصریح کرد: به منظور مشارکت و همکاری بیشتر پژوهشگران، فراهم آوردن زمینه تحقق پژوهشهای عمیق تر و غنی تر درباره زندگینامه و آثار علمی علامه محدث سید نعمت الله جزایری و بنا به درخواست پژوهشگران، زمان برگزاری همایش سید نعمت الله جزایری تا اسفند ماه 91 تمدید شد.



مسئول انجمن آثار و مفاخر فرهنگی خوزستان گفت: این همایش در هفت محور زندگینامه سید نعمت الله جزایری، دیدگاه های وی در زمینه های علوم قرآنی و حدیث، بحثهای کلامی، زبان و ادبیات عرب، اندیشه های وی در باره رویارویی با صوفیه و فرهنگ عامه، اندیشه های فقهی ادله نقلی، دلیل عقلی، ماهیت اجتهاد و برائت و احتیاط، اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خوزستان در زمان وی از جمله روابط سیاسی و فرهنگی مشعشعیان و حکومت صفوی و حوزه علمیه هویزه، بررسی آثار محدث کبیر و شخصیتهای برجسته خاندان جلیل جزایری در مباحث اعلام، شاخه ها و شهدای آنان از جمله هفت محور اساسی در فراخوان مقاله ها است.



وی افزود: آثار ارسالی پیش از این در دیگر همایش های علمی، مجلات و فصلنامه های پژوهشی در داخل و خارج از کشور مطرح و چاپ نشده باشد و تا تاریخ 21 دی ماه سال جاری از طریق فرم مخصوص که در آدرس اینترنتی وی افزود: آثار ارسالی پیش از این در دیگر همایش های علمی، مجلات و فصلنامه های پژوهشی در داخل و خارج از کشور مطرح و چاپ نشده باشد و تا تاریخ 21 دی ماه سال جاری از طریق فرم مخصوص که در آدرس اینترنتی http://khz.farhang.gov.ir موجود است ارسال شود.