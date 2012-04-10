تحقق44درصدی مصوبات ستاد تسهیل صنایع در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی در نشست بررسی اجرای مصوبات ستاد تسهیل صنایع در آذربایجان شرقی گفت: ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی وشهرک های صنعتی در استان در مجموع هزار و423 مصوبه داشته که از این تعداد 44 درصد شامل 625 مصوبه اجرایی شده است.

وی افزود: 689 مورد از مجموع مصوبات ستاد مزبور نیز در حال اجرا شدن است ولی تاکنون باقیمانده این مصوبات اجرا نشده است.

استاندار آذربایجان شرقی توسعه و پیشرفت صنعت در استان‌ را مهم‌ترین هدف شکل گیری وفعالیت این ستاد عنوان کرد و گفت: در این طرح دولت در راستای حمایت از واحدهای صنعتی، از طرح‌های توسعه و تکمیل، ایجادی، نیمه‎تمام و سرمایه در گردش حمایت می‌کند.

بیگی، تحقق هدف تعریف شده را نیازمند مساعدت و همکاری بیشتر بانک ها خواند و افزود: با تعامل بیش از گذشته بانکها مصوباتی که تا کنون به مرحله اجرا درنیامده است نیز تحقق خواهد یافت.

وی تاکید کرد: در برخورد با مصوبات ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی باید هیچ یک از مجموعه ها رویکرد جزیره ای نداشته باشند بلکه با اتحاد، در رفع موانع فراروی صنایع گام بردارند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: هم اکنون بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی با کمترین پشتیبانی به فعالیت خود ادامه می دهند که لزوم همراهی بیشتربا این مجموعه را بیان می کند.

وی با تاکید برعزم استانداری آذربایجان شرقی در تحقق شعارامسال، حمایت از تولید ملی را زمینه ساز شکوفایی اقتصاد منطقه دانست و افزود: باید تمام امکانات این مجموعه و سایر دستگاه های اداری استان برای استفاده حداکثری از رهنمودهای مقام معظم رهبری بسیج شوند.

بیگی، با یادآوری توفیقات استان در زمینه فعالیت های اقتصادی طی سال های گذشته، نامگذاری امسال به نام تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و منویات رهبری در آغاز سال نو را سمتگیری اصلی فعالیت های اقتصادی خواند و ابراز امیدواری کرد، آذربایجان شرقی در حوزه اقتصاد به قله های رفیع پیشرفت نائل شود.