آمار ورودی مسافران نوروزی بیرجند 50 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی پیش از ظهر سه شبه در نشست شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارداشت: برنامه های موثر و گسترده در نوروز سال 90 سبب شد امسال شاهد حضور گسترده گردشگران و مسافران به استان خراسان جنوبی باشیم.

وی گردشگری سومین صنعت پردرآمد در کشور و جهان دانست و افزود: امیدواریم در سال جاری با توجه به خشکسالی های که در گذشته و حال داریم به صنعت گردشگری استان برای تحول اقتصادی استان توجه ویژه ای شود.

وی به افزایش 22 درصدی آمار اقامت مسافران نوروزی در بیرجند اشاره کرد و گفت: بازدید از جاذبه های گردشگری و موزه های این شهرستان 52 درصد افزایش داشته است.

وی خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای ساخت بازارچه دائمی صنایع دستی و سوغات محلی شهرستان بیرجند شد و گفت: در ایم نوروز امسال خرید از بازارچه موقت استان که در محل باغ اکبریه برپا بود بیش از 132 درصد افزایش داشته است.

رضایی به ساخت موزه مشارکتی با همکاری بخش خصوصی در بیرجند اشاره کرد و ادامه داد: این موزه در مراحل پایانی کار است و تا یک یا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به استقبال گسترده مسافران نوروزی از مجتمع آب درمانی لوت اظهارکرد: تا کنون بیش از 600 میلیون تومان از سوی میراث و 280 میلیون تومان از سوی بخش خصوصی در این مجتمع هزینه شده است.

این مسئول خواستار رفع مشکل راه این مجتمع آب درمانی برای دسترسی آسان تر گردشگران از سوی مسئولان شد.

رضایی همچنین به تخلیه ارگ کلاه فرنگی بیرجند از سوی استانداری خراسان جنوبی اشاره کرد و بیان کرد: این بنای تاریخی شاخص استان هم اکنون تخلیه شده و علاقمندان می توانند از آن بازدید کنند.

وی ادامه داد: این بنای تاریخی به علت استفاده اداری هم اکنون در وضعیت مناسبی نیست و باید برای مرمت و بهسازی در اختیار میراث فرهنگی قرار گیرد و اعتبار ویژه دریافت کند.