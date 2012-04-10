علی‌اکبر ایزدی‌ فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رسالت دانشگاه ارتقای فرهنگ عمومی، اخلاق و زیرساختهای آن است.



وی تصریح کرد: دانشگاه مازندران به عنوان دانشگاه منتخب استانی مصمم است به رسالت خود در جهت ترویج اخلاق حرفه‌‌ای در همه مشاغل و سازمانها بویژه سازمان‌های آموزشی و فرهنگی در سطح استانی و حتی ملی عمل کند.



معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران افزود: با توجه به اینکه دانشگاهها باید در تولید علم اخلاق حرفه‌ ای پاسخگوی نیازهای پژوهشی باشند و در ترویج اخلاق، الگوی سازمانی اخلاقی در کشور باشند، دانشگاه مازندران تلاش دارد به این سازمان اخلاقی دست یافته و اخلاق سازمانی خود را ارتقا دهد.



ایزدی‌ فرد تاکید کرد: بر اساس هماهنگی به عمل آمده با اداره کل فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و توافق با رئیس کرسی اخلاق دبیرخانه مرکزی هیئت حمایت از کرسی‌ های نظریه‌ پردازی و مدیر گروه اخلاق حرفه‌ای دانشگاه تهران برنامه‌هایی به اجرا گذاشته شد.



وی گفت: تدوین منشور چند وجهی اخلاق دانشگاه شامل مسئولیت‌ های اخلاقی دانشگاه در قبال دانشجو، استاد، کارمند ، تدوین عهدنامه‌های اخلاق دانشجویان، اساتید و کارکنان، اجرای کارگاه‌های آموزشی مشاوره‌ای اخلاق حرفه‌ای برای دانشگاه مازندران و سایر دانشگاههای استان، سنجش وضعیت موجود اخلاقی در دانشگاه با هدف آسیب‌ شناسی، پیشگیری و درمان، تربیت مربی اخلاق حرفه‌ای برای ترویج اخلاق در سازمان‌های آموزشی و فرهنگی است.



