اعتصاب غذای فعال عربستانی وارد مرحله جدیدی شد/ جلسه تفهیم اتهام دو زندانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، فعالان حقوقی عربستانی اعلام کردند: "محمد بن صالح البجادی" از فعالان عربستانی که در مارس 2011 در بازداشت به سر می برد از حدود یکماه قبل در اعتراض به ادامه بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است.

جمعیت مدنی و سیاسی موسوم به "حسم" با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وزارت کشور مسئول حفظ جان عضو بارز "جمعیت حسم" یعنی "محمد بن صالح البجادی" -که از یازده مارس 2012 دست به اعتصاب غذا زده است- است.

در این بیانیه آمده است: محمد بن صالح البجادی از روز شنبه هفتم آوریل 2012 از خوردن آب هم امتناع می کند و تاکنون چهار بار به حالت اغما فرو رفته و این نشان می دهد که جانش در خطر است.

از سوی دیگر "محمد القحطانی" از فعالان سعودی گفت: ارتباط مستقیمی با البجادی وجود ندارد و نامه ها از طریق افرادی که با زندانیان دیگر ملاقات می کنند و به طور غیر مسقیم دریافت می شود.

شایان ذکر است "حمد بن صالح البجادی" از ماه مارس سال 2011 میلادی به دلیل کمک به خانواده‌هایی که مقابل وزارت کشور عربستان تظاهرات کردند، در زندان به سر می برد. محاکمه البجادی به اتهام تخریب چهره دولت، پس از آن که نپذیرفت در دادگاه اعتراف کند به حالت تعلیق درآمد.

از سوی دیگر منابع آگاه عربستانی اعلام کردند: جلسه تفهیم اتهام "فاضل المناسف" و "فاضل السلیمان" از افراد بازداشت شده در سال گذشته در دادگاه کیفری ریاض برگزار شد.

این منابع بیان کردند: فهرست اتهامات المناسف شامل فتنه افکنی، ایجاد آشوب، تحریک افکار عمومی و مشارکت در تظاهرات العوامیه است.

این در حالی است که ولید سلیس وکیل مدافع المناسف ضمن اعتراض به اتهامات وارده علیه وی خواستار آزادی هر چه سریعتر المناسف شد.

همچنین فاضل السلیمان از دیگر بازداشت شدگان عربستانی نیز تفهیم اتهام شد. اتهامات وارده علیه وی تحریک افکار عمومی، حمله به نیروهای امنیتی، آسیب رساندن به اموال بیت المال و سر دادن شعارهای ضد مقامات استان الاحساء است.