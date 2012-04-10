به گزارش خبرنگار مهر ، حسین پناهیان امروز در نشستی خبری با تشریح اقدامات بورس کالا در سال 90 و برنامه های آتی پرداخت و گفت: بورس کالای ایران سال 90 شاهد رشد 42 درصدی ارزش معاملات فیزیکی و رشد 2602 درصدی ارزش معاملات قراردادهای آتی بود.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه استاندارد سازی در دستور کار امسال بورس کالای ایران قرار دارد، افزود: توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی از دیگر برنامه ها است که از دارایی های اصلی و سرمایه ای هر بورسی در دنیا به شمار می رود، همچنین تقویت ابزارهای مدیریت ریسک و ابزارهای مشتقه از دیگر برنامه ها است.

وی بازبینی قوانین و مقررات برای بهبود فضای کسب و کار را از دیگر برنامه ها که باعث بهبود و رقابتی شدن فضای اقتصاد می شود، ذکر کرد و اظهارداشت: اقدام بعدی اصلاح ساختار سازمانی بر اساس استراتژی هایی است که برای بورس طراحی شده است.

پناهیان افزود: ارزش معاملات بورس کالا در سال 89 بالغ بر 125هزار میلیارد ریال بوده که این عدد در سال 90 به 302 هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از رشد 141 درصدی ارزش معاملات دارد و از این میان 171 هزار میلیارد ریال متعلق به معاملات فیزیکی است.

مدیرعامل بورس کالا ارزش معاملات را به دو بخش معاملات فیزیکی و آتی تقسیم بندی و تصریح کرد: معاملات فیزیکی به سه صورت نقد، نسیه و سلف انجام می شود که در نهایت منجر به تحویل کالا می شود. طی سال 90، نسبت به سال 89 حجم ریالی معاملات 42 درصد رشد داشته که حدود 36 درصد متعلق به بخش فلزی و صنعتی و 55 درصد متعلق به بخش نفتی و پتروشیمی است، رشد بخش کشاورزی هم دو درصد بوده است.

وی عمده ترین تحول در بورس کالا را در بخش قراردادهای آتی دانست و گفت: حجم قراردادهای آتی سال 89 حدود 142 هزار قرارداد بود که منجر به تسویه یا تحویل شده است. این در حالی است که در سال 90 ، حجم این قراردادها به بیش از 2 میلیون عدد رسیده ،یعنی تقریبا 1247 درصد رشد را در حجم قراردادها شاهد بودیم.

پناهیان خاطرنشان کرد: ارزش ریالی معاملات قراردادهای آتی در سال 89 در بورس کالای ایران بالغ بر پنج هزار میلیارد ریال بود، این عدد در سال 90 به 132 هزار میلیارد ریال رسید که 2602 درصد رشد داشته است و این یعنی 27 برابر شدن حجم معاملاتی که در این بازار است.

مدیرعامل بورس کالای ایران گفت: مشاهده این ارقام نشان می دهد که پتانسیل بالایی در بازار سرمایه وجود داشته و این امکان وجود دارد که بتوانیم تحولات عظیم تر و عمده تری را در بخش قراردادهای آتی به طور خاص و قراردادهای مشتقه و ابزارهای مالی پیاده کنیم. به طور خلاصه سال 90 شاهد رشد 42 درصدی ارزش معاملات فیزیکی و رشد 2602 درصدی ارزش معاملات قراردادهای آتی بودیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته 7 کالای جدید در بورس کالای ایران پذیرش شده است، ابراز داشت: عمده ترین پذیرش های بورس کالا به سمت کالاهای مشابه حرکت کرده است. به طوری که در سال 90 حجم پذیرش و عرضه کالاهای مشابه 33 قلم است و هم اکنون بالغ بر 182 قلم کالا در بورس کالا قابلیت معامله در بخش فیزیکی را دارند.

پناهیان اظهارداشت: از لحاظ تعداد کارگزاری ها که نقش محوری را در توسعه بازار ایفا می کنند، تعداد کارگزاران فعال بورس کالا در سال 89 معادل 62 شرکت بود که در سال 90 به 75 شرکت رسید. همچنین باید اشاره کرد که در حوزه پذیرش نیز 38 شرکت داخلی و هشت شرکت خارجی طی سال 90 پذیرش شدند. بنابراین در مجموع شرکت های پذیرفته شده در بورس کالا به 270 شرکت رسید که 200 شرکت داخلی و 70 شرکت خارجی هستند.

وی با بیان اینکه تکامل این شرکت می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی کند، گفت: بورس کالا یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است به طوریکه این بورس می تواند تاثیر بسزایی در عرصه کلان اقتصادی هر کشوری ایفا کند.

مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بیش از 180 سال است که بورس های کالایی راه اندازی شده اند و در این سال ها به سمت تکامل حرکت کرده اند، اظهارداشت: آنکتاد در سال 2009 میلادی مطالعات میدانی را بر روی پنج کشوربرزیل، چین، هند، آفریقای جنوبی و مالزی نوظهور انجام داد تا نقش بورس کالا در اقتصادهای کشورهای رو به رشد مشخص شود. پناهیان ادامه داد: نتایج تحقیقات آنکتاد نشان داد که بورس های کالایی می توانند، شاخص خط فقر کشورها را کاهش دهند.

وی با بیان اینکه نسبت ارزش معاملات بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی در بسیاری از کشورهای پیشرفته بیش از 100 درصد است، افزود: با بکارگیری ابزار نوین قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران، این شاخص با رشدی چهار درصدی از سه به هفت درصد در سال 90 رسید.

مدیرعامل بورس کالای ایران اظهار امیدواری کرد با توسعه و تکامل ابزارهای مشتقه در این شرکت بتوان روند رو به رشد حجم و ارزش معاملات بورس کالا را افزایش داد.

پناهیان درباره نقش بورس کالا در تحقق اهداف شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: رسالت اصلی بورسها، ایجاد فضای کسب و کار رقابتی برای تمام فعالان عرصه اقتصاد از طریق افزایش شفافیت، مدیریت ریسک، تضمین تعهدات و کیفیت است.

وی با بیان اینکه 123 هزار قرارداد در بخش معاملات فیزیکی در سال 90 در بورس کالا منعقد شد، اظهارداشت: تنها یک قرارداد در سال گذشته با مشکل تعهد روبرو شد که مسئولان بورس کالا قصد دارند با اتخاذ تمهیدات لازم این عدد را به صفر برسانند.

مدیرعامل بورس کالا گفت: ایجاد مکانیزم رقابت در این شرکت می تواند به زنجیره تولید کشور ،افزایش تولید، افزایش درآمد، توسعه ظرفیت، افزایش اشتغال و غیره برای تحقق شعار امسال کمک شایانی کند.

وی ذی نفعان بورس کالا در عرصه اقتصاد ملی را تمام ملت ایران اعلام کرد و افزود: این شرکت به دلیل مسئولیت های سنگین خود پاسخگوی 70 میلیون ایرانی است که امیدوارم با تکامل بورس کالای ایران بتوانیم گام های مهمی در توسعه اقتصاد ملی، کاهش فقر و افزایش عدالت اقتصادی و اجتماعی برداریم.