کمترین حق صبا تساوی بود/ گفتم شاید رحمتی دعا داخل دروازه استقلال گذاشته!

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی در پایان دیدار تیم های فوتبال استقلال و صبای قم که با شکست 3 بر صفر تیم قمی همراه بود ضمن بیان این مطلب افزود: در نیمه اول بازیکنان ما تحت تاثیر نام استقلال بودند اما در نیمه دوم موقعیت های زیادی داشتیم و بیش از 8 - 9 بار در موقعیت گلزنی قرار گرفتیم اما با بدشانسی این توپ ها به گل تبدیل نشد.

عنایتی در مورد صحنه ای که داخل دروازه استقلال رفت و به تیر چسبید گفت: می خواستم ببینم رحمتی دعا یا چیز دیگری درون دروازه نگذاشته که توپ های ما یا به تیر می خورد و یا به بیرون می رود!

مهاجم گلزن تیم صبای قم از تمایلش برای بازگشت به استقلال خبر داد و گفت: در پایان فصل قراردادم با صبا تمام می شود و پیشنهاد استقلال را به طور جدی بررسی می کنم. من همیشه دوست داشته ام به استقلال برگردم و حالا باید ببینیم در پایان فصل چه اتفاقی خواهد افتاد.