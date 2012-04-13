  1. ورزش
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۲۱:۴۴

رضا عنایتی:

کمترین حق صبا تساوی بود/ گفتم شاید رحمتی دعا داخل دروازه استقلال گذاشته!

کمترین حق صبا تساوی بود/ گفتم شاید رحمتی دعا داخل دروازه استقلال گذاشته!

مهاجم تیم فوتبال صبای قم با بیان اینکه کمترین حق این تیم مساوی بود گفت: در دیدار برابر استقلال بیش از 8 موقعیت گل داشتیم اما نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی در پایان دیدار تیم های فوتبال استقلال و صبای قم که با شکست 3 بر صفر تیم قمی همراه بود ضمن بیان این مطلب افزود: در نیمه اول بازیکنان ما تحت تاثیر نام استقلال بودند اما در نیمه دوم موقعیت های زیادی داشتیم و بیش از 8 - 9 بار در موقعیت گلزنی قرار گرفتیم اما با بدشانسی این توپ ها به گل تبدیل نشد.

عنایتی در مورد صحنه ای که داخل دروازه استقلال رفت و به تیر چسبید گفت: می خواستم ببینم رحمتی دعا یا چیز دیگری درون دروازه نگذاشته که توپ های ما یا به تیر می خورد و یا به بیرون می رود!

مهاجم گلزن تیم صبای قم از تمایلش برای بازگشت به استقلال خبر داد و گفت: در پایان فصل قراردادم با صبا تمام می شود و پیشنهاد استقلال را به طور جدی بررسی می کنم. من همیشه دوست داشته ام به استقلال برگردم و حالا باید ببینیم در پایان فصل چه اتفاقی خواهد افتاد.

کد مطلب 1573437

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها