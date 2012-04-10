در گفتگو با مهر جزئیات ماموریت های ستاد فناوری های نرم اعلام شد

سید صدرالدین شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ماموریتهای ستاد فناوریهای نانو گفت: هم اکنون روی ماموریتهای این ستاد کارهای پژوهشی در حال انجام است و این ماموریتها الان به طور دقیق مشخص نیست.
وی ادامه داد: در کشور تاکنون چنین نمونهای از این ستاد فعال نبوده است، اما ستاد فناوریهای نرم هم اکنون طرح جامعی دارد که طراحی کلان آن اسفندماه سال گذشته صورت گرفت.
به گفته رئیس ستاد راهبردی فناوریهای نرم، برای تحقق اهداف این طرح جامع، کارشناسان متخصص دعوت به همکاری شدهاند.
رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درباره اقدامات پژوهشی این ستاد اظهار داشت: کار شروع شده و صاحب نظران باید در این زمینه فعالیت کنند تا حدود و صغور این اقدامات مشخص شود.
شریعتی در ادامه افزود: باید مشخص شود که چه کسانی از سازمانهای اجرایی کشور در این ستاد عضو خواهند شد. این ستاد قصد دارد تمام سازمانهایی را که در بخش نرمافزاری از جمله سازمانهای مولد، بازدارنده، موید، تصویب کننده شناسایی کند و بر اساس وظایفی که دارند ماموریتهای خاصی به آنان محول شود.
وی در پاسخ به این سوال که ستاد راهبردی فناوریهای نرم با ستادهای دیگر نرم همکاری دارد یا نه، اظهار داشت: ستاد راهبردی فناوریهای نرم با ستادهای دیگر اقدام به برگزاری نشستهای مشترک میکند زیرا سیاست واحدی از سوی معاونت علمی رئیس جمهور بر تمام مجموعه اجرا و عملی میشود.
رئیس ستاد راهبردی فناوریهای نرم خبر از برگزاری نشست مشترکی داد که در آن گزارشی از پیشرفت امور این ستاد ارائه شد.
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