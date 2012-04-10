به گزار خبرنگار مهر، نشست خبری محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس به دنبال اعلام رای کمیته انضباطی و جرایمی که برای این باشگاه در نظر گرفته شده است، بعد از ظهر امروز سه شنبه در سالن اجتماعات ورزشگاه درفشی فر برگزار شد. در این نشست خبری که با حضور جمشید زارع قائم مقام باشگاه، محمد زادمهر سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس و سالارکیا معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس برگزار شد، محمد رویانیان به تشریح شرایط جاری باشگاه و مواردی که مربوط به اتفاقات دیدارپرسپولیس داماش می شد پرداخت.

تمجید از خبرنگاران ورزشی

رویانیان در ابتدای نشست خبرنگاران ورزشی را افرادی زبده و خبره خواند و گفت: من در حوزه های مختلف کار کرده ام اما خبرنگاران ورزشی افرادی توانمند، بزرگ، با دانش و بینش هستند که در مواقع لزوم بهترین تشخیص را می دهند.



وی ضمن تاکید بر اینکه خبرنگاران ورزشی بسیار جلوتر از مسئولان ورزش هستند گفت: خبرنگاران ورزشی اهمیت موضوعات مختلف را می فهمند و بسیار تاثیرگذارند اگر به آنها توجه شود. البته این توجه نباید به صورت شخصی باشد چرا که خبرنگاران از مسئولان انتظاری ندارند و با دست خالی بدون بنزین و با بنزین سهمیه ای! و حتی بدون خودروی شخصی بدون چشمداشت کار می کنند و همه جا نیز حضور دارند. نظرات خبرنگاران ورزشی می تواند گره گشای مشکلات باشد در صورتی که به آنها توجه لازم صورت پذیرد.



خبرهای خوش مان تلخ شد!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص دوره فعالیت خود در این باشگاه به کنایه نسبت به فدراسیون فوتبال گفت: اگر ما هم به مانند فدراسیون فوتبال از 25 اسفند تا 14 فروردین تعطیل بودیم با این شرایط دوره فعالیت من کمتر از 7 ماه می شود من شعار نمی دهم چرا که آمده ایم پرسپولیس را به خوبی اداره کنیم و در این مدت هم فعالیت های خوبی انجام داده ایم. در همین راستا خبرهای خوشی امروز می خواستم به شما و هواداران بدهم اما به دلیل اتفاقات بدی که درمدیریت فوتبال کشور رخ داد و مدیریت فوتبال ایران را لکه دار کرد حتی این خبرهای خوش هم کام تلخ ما و هوداران را شیرین نمی کند.



اتفاقات برنامه ریزی شده است

رویانیان جرایمی که برای باشگاه پرسپولیس در نظر گرفته شده و حوادثی که در بازی این تیم مقابل داماش اتفاق افتاده است را اتفاقاتی برنامه ریزی شده و با سناریوی از پیش تعیین شده خواند و گفت: متاسفانه این اقدامات برنامه ریزی شده را با کمک یک داور در زمین پیاده کردند من این موضوع را با قدرت مطرح می کنم. در فوتبال برد و باخت، ایستادن در رده های پایین جدول و نگرفتن جام شاید خیلی مهم نباشد اما اتفاقاتی می افتد که دارای اهمیت ویژه است. متاسفانه انتخاب نادرست یک داور و ناداوری یک داور بزرگترین لطمه به فوتبال و داوری است که حتی از آنچه در زمین فوتبال هم رقم می خورد مهم تر است.



رای کمیته انضباطی یک جوک بود!

وی ضمن ابراز تاسف از مدیریتی که به زعم او به داوری لطمه می زند، گفت: رای کمیته انضباطی یک رای غیر منطقی و یک جوک بود رای کمیته انضباطی یک رای و بیشتر شبیه به یک جوک بود من برای کمیته انضباطی به سبب صدور این حکم متاسفم. صدور چنین حکمی از سوی کمیته انضباطی تاسفم را بیشتر می کند. رای کمیته انضباطی غیر منطقی و بیشتر شبیه یک جوک است.

پرسپولیس به مردم برگشت

رویانیان در ادامه خبرهای خوشی که مد نظر داشت را بدین شرح برای هواداران پرسپولیس بیان کرد: با تلاشی که وکیل باشگاه و مدیرعامل گذشته کرده اند که جا دارد در اینجا از آنها تشکر کنم روز گذشته دادگاه رای را ابلاغ و به ما اعلام کرد که به موجب این رای حق مردم به آنها بازگشت و برند پرسپولیس که سالهای متمادی از آنها دریغ شده و دست نااهلان افتاده بود به مردم و علاقه مندان به پرسپولیس باز گشت.



دست سودجویان کوتاه شد

وی در ادامه افزود: افرادی که با این برند به سودهایی رسیده بودند دستشان از پرسپولیس کوتاه شد و با این رای پرسپولیس به باشگاه پیروزی و دامن مردم بازگشت و این پرانتز از مقابل نام پیروزی برداشته شد. ما دست آنهایی که تا به امروز با نام پرسپولیس به سودهایی رسیده بودند کوتاه می کنیم و آن را به مردم بازی می گردانیم در اینجا جا دارد از مدیران پیشین پرسپولیس، وکیل حقوقی باشگاه معاون حقوقی باشگاه و دادگاهی که عدالت را رعایت کرده است تشکر و قدردانی داشته باشم.



بلیت فروشی در اختیار باشگاه است

رویانیان در این رابطه افزود: بلیت فروشی که یکی از شاخصه های حرفه ای گری به شمار می آید از بازی پرسپولیس نفت به بعد در اختیار باشگاه پرسپولیس قرار گرفت و خودمان بلیت فروشی می کنیم.



تاسف از رای کمیته انضباطی

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال گفت: تاسف ما از این است که چرا کمیته انضباطی چنین رایی داده است چرا که خود رای اصلا معنا ندارد. این یعنی چه که کاپیتان تیم ما را به علت همکاری با داور تشویق می کنند و بعد تیم ما را جریمه می کنند؟! اینکه کاپیتان تیم ما به علت همکاری با داور تشویق شده یعنی اینکه کل تیم با داور همکاری داشته اند شما اگر به بازی توجه کنید و جریان مسابقه داور سوت هایی به ضرر ما می زند و حتی دو بازیکن پرسپولیس اخراج می شوند اما آیا بازیکنان ما اعتراضی کردند؟ با این شرایط صدور رای بر علیه پرسپولیس غیر منطقی است.



داور تماشاگران را تحریک کرد

وی با طرح این پرسش که چه کسی تماشاگران را تحریک کرده گفت: پاسخ به این سئوال مشخص است شخص داور. چرا تحریک کرده است؟ برای آن هم جواب دارم . چرا که ما باید 2 امتیاز از دست می دادیم و قبل از بازی با سپاهان شکست می خوردیم تا راه پیروزی این تیم هموار شود.



می دانم هدفشان چیست

رویانیان در ادامه افزود: چه کسانی می خواهند پرسپولیس، استقلال و تراکتور سازی موفق نباشند. من آنها را می شناسم و هدفشان را می دانم. من می دانم چه کسانی و چرا این سه تیم مردمی و پرطرفدار را هدف گذاشته اند. من می دانم چرا می خواهند این تیم ها موفق نباشند چون پرسپولیس، استقلال و تراکتور سازی مال مردم هستند، تیم ما و استقلال هواداران میلیونی دارند هواداران ما بیش از 50 میلیون نفر هستند.



دستی در کار است

وی خاطر نشان کرد: چه کسی برای استقلال آن هم در اوج حاشیه می سازد چه کسی برای پرسپولیس که به اوج رسیده و هیچ مشکل مالی ندارد ایجاد حاشیه می کند. چه کسی می خواهد آرامش را از پرسپولیس که به آرامش رسیده بگیرد. چه کسی می خواهد پرسپولیسی که در آسیا به عنوان یک تیم موفق با تماشاگرانی با اخلاق مطرح شده است ناموفق باشد. چرا به ناگاه ورق بر می گردد و تلاش می کنند پرسپولیس افت کند. مطمئن باشید دستی در کار است.



رای کمیته انضباطی قبلا انشاء شده بود

رویانیان در این زمینه تصریح کرد: من اطمینان دارم رای کمیته انضباطی از قبل انشا شده بود مگر فاجعه ملی و انسانی رخ داده بود که کمیته انضباطی چنین سریع و بدون درنگ رای صادر کرد. شاید رد پای امیر منصور آریا در هر دو جا باشد! اما برای من جای سئوال است چرا در صدور رای آن پرونده اینقدر طمانینه شد اما یک شبه برای ما صدور رای کردند؟!

پاسخ به دوپینگ استقلالی ها

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت مسامحه پرسپولیس در موضوع دوپینگ بازیکنان استقلال باعث شد که امروز کمیته انضباطی چنین رایی صادر کند، گفت: ما و دیگر تیم ها باید همدیگر را حفظ کنیم ممکن است یک جاهایی خطاهایی صورت پذیرفته باشد اما فدراسیون فوتبال نباید این چنین تصمیم گیری کند.



جریمه پرسپولیس ظلم است

رویانیان جریمه باشگاه پرسپولیس را به نوعی ظلم در حق این باشگاه خواند و گفت: اینکه ما در خصوص پرونده دوپینگ پیگیری نکردیم تشخیص مدیریتی بود و صلاح دیدیم که موضوع را پیگیری نکنیم.



با بازیکنان پرسپولیس تماس می گیرند

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس از تلاش هایی برای به حاشیه کشاندن تیم فوتبال این باشگاه خبر داد و گفت: مدتی است با نفرات ما تماس می گیرند. از آنجایی که ما دلال ها را به باشگاه راه ندادیم برخی با بازیکنان ما تماس می گیرند و می گویند باشگاه برای فصل آینده شما را نمی خواهد و بیایید فلان تیم و فلان باشگاه . این هم یک بخش از سناریویی است که از آن یاد کردم.



احتمال تمدید قرارداد همه وجود دارد

وی در این رابطه افزود: کل نفراتی که امروز در تیم پرسپولیس هستند احتمال تمدید قراردادشان وجود دارد تا به امروز دنیزلی هیچ بازیکنی را رد نکرده و ما برای هیچ کدام از آنها تصمیم نگرفته ایم حتی برای ضعیف ترین آنها. از الان به نفرات ما خط می دهند و شایعه می کنند که تیم را به حاشیه ببرند این کارها هم کار همان هایی است که به کاپیتان صبا تماس گرفتند و به او پیشنهاد کردند که به ازای باخت تیمش در هر بازی 10 میلیون تومان بگیرد .



هنوز تصمیمی نگرفته ایم

"اینها هم بی اخلاقی هایی است که به فوتبال ما اضافه شده است" رویانیان با بیان این جمله افزود: شب گذشته نشستی با دنیزلی داشتم ایشان تاکید کردند انتخاب بازیکنان ما برای فصل آینده با توجه به عملکرد تیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا صورت می گیرد چرا که آن مسابقات اوج نمایش و موفقیت تیم ما بوده است. ما برای فصل بعد برنامه های زیادی داریم اما هنوز در خصوص بازیکنان فعلی تصمیمی نگرفته ایم.

با رای کمیته انضباطی کنار نمی آییم

وی افزود: مطمئن باشید ما با رایی که کمیته انضباطی صادر کرده کنار نمی‌آییم. کفاشیان باید به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص رسالت خود را انجام دهد. در حال حاضر کفاشیان اعلام کرده که داور بازی پرسپولیس و داماش مرتکب اشتباهاتی شده است اما این موضوع مانند پلیسی است که دزد در کنارش ایستاده و داد می زند بیایید دزد را بگیرید. اگر قرار باشد کفاشیان اختیار را به دبیرکل فدراسیون فوتبال بسپارد و وی تصمیم گیرنده باشد در آخر به همان چیزی می رسیم که طی 4 سال گذشته اتفاق افتاده است.

دست های پشت پرده وجود دارد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تاکید بر اینکه ما در انتخابات فدراسیون فوتبال از استقلال این فدراسیون دفاع کردیم، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در این خصوص مرتکب اشتباه شده‌ایم چون دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که فدراسیون باید از آن مستقل شود. من اسم آنچه را که کمیته انضباطی صادر کرده رای نمی‌گذارم بلکه از نظر من یک بازی عجیب و غریب است. بدون شک کفاشیان باید در این خصوص از حیثیت فدراسیون فوتبال و خودش دفاع کند. آقایان در فدراسیون فوتبال باید از صدور رای‌ها و برخوردهای سبک و پرداختن به معلول‌ها دست بردارند و به دنبال علت‌ها باشند.

بازی با داماش باید تجدید شود

رویانیان تصریح کرد: آقایان بازیکن ما را تشویق می‌کنند و سپس دو امتیاز از ما کم می‌کنند و می‌گویند که کاپیتان تیم پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت. من مانده‌ام بر چه مبنایی از ما دو امتیاز کسر کرده‌اند چون بازی فوتبال یا یک امتیاز دارد یا سه امتیاز از نظر ما این بازی ناتمام باید تجدید شود و کفاشیان باید این لکه را از فدراسیون فوتبال پاک کند.

آویزان کنفدراسیون فوتبال آسیا نیستم

وی افزود: من مثل بعضی‌ها آویزان AFC نیستم بلکه ما خودمان در این مملکت قانون داریم و مطمئن باشید اگر از طریق کفاشیان نتوانیم به نتیجه‌ای برسیم این موضع را از طریق وزیر ورزش پیگیری می‌کنیم.

راه جدیدی که فدراسیون فوتبال یاد داد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا نگران نیست چنین رفتاری در ورزشگاه‌ها باب شود، گفت: من از فدراسیون فوتبال تشکر می‌کنم بابت راه جدیدی که به ما یاد داد چون یاد گرفتیم که از این به بعد 4 تماشاچی خود را به میان تماشاگران تیم حریف بفرستیم و از آنها بخواهیم تا به داور توهین کنند تا از این طریق موجب کسر امتیاز از تیم حریف شویم. این را می‌گویند ابتکار و خلاقیت در سال 91. من مانده‌ام آقایان تا به پرسپولیس می‌رسند دم از قانون‌گرایی می‌زنند اما مدت ها از بازی تراکتورسازی و استقلال می‌گذرد و رایی در خصوص آن صادر نمی‌شود. ما از فدراسیون فوتبال بابت پاداشی که به دلیل بازیهای خوبی که در لیگ قهرمانان آسیا انجام دادیم تشکر می‌کنیم.

یک بار انگشت نما شده ایم

وی در پاسخ به این پرسش که چه کسانی از شکست پرسپولیس و به حاشیه رفتن این تیم خوشحال می‌شوند گفت: ما یک بار در بازی با داماش انگشت نما و جهانی شدیم و این بار هم در بازی با همین تیم محکوم به کسب امتیاز شدیم. معلوم نیست پس از انتخابات فدراسیون فوتبال همه چیز عوض می‌شود معلوم نیست کی به کی و کجا به کجا وصل می‌شود این به معنی ابتکار جدید فدراسیون فوتبال است.



دو امتیاز را نگیرم می روم

رویانیان با تاکید بر اینکه نیمی از دست‌های پشت پرده خارج از فدراسیون فوتبال است، تصریح کرد: من یک مدیر دولتی هستم و از استقلال فدراسیون فوتبال نیز دفاع کردم اما استقلال یک طرفه را ندیده بودم. اگر بر فدراسیون فوتبال استقلال حاکم نشود قطعاً ‌اعلام موضع خواهیم کرد. من مدیرعامل یک باشگاه بزرگ بوده اما خودم انسان کوچکی هستم. تا جایی که بتوانم برای پس گرفتن این دو امتیاز ایستادگی می‌کنم و اگر نتوانم می‌روم اما خیلی‌ها را نیز با خودم می‌برم چون این رای که صادر شده توهین به فوتبال و هواداران پرسپولیس است.

رد پای تبانی در صدور این حکم

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با اعلام اینکه من مطمئنم یکی از دلایلی که کمیته انضباطی این رای را صادر کرده اعلام تبانی ما در لیگ فوتسال بوده است و من در همین جا انحلال تیم فوتسال پرسپولیس را اعلام می‌کنم.

پیشنهاد به کفاشیان