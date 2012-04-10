94 درصد واجدان شرایط انتخابات در گمیشان رای دادند

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی بابایی ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان افزود: این دوره انتخابات سالمترین و بهترین انتخابات در این شهرستان بود.

بابایی با اشاره به سیل اخیرشهرستان از مدیریت به iنگام و بسیار خوب و از تلاشها و زحمات شبانه روزی مسئولان ذیربط واعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان تقدیر کرد.

فرماندار شهرستان گمیشان با اشاره به نامگذاری سال جاری بعنوان سال تولید ملی،حمایت ازکار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری بر تلاش مسئولان درتحقق منویات رهبرمعظم انقلاب تاکید کرد.

وی با اشاره به پیشرفت های کشورمان در طول سالهای اخیر افزود: هدف دشمن ضربه زدن از طریق اقتصاد بوده، زیرا تهدیدها و تحریم های آنها فرصتی برای رشد وشکوفایی کشورمان شده است.

بابایی، اولویت های کاری شهرستان درسال 91 را توجه ویژه به بخش کشاورزی، آبیاری تحت فشار، اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه ها، اتمام طرحها و پروژه های نیمه تمام، مسکن مهرشهری و مسکن روستایی و ... دانست.