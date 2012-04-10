سفرهای استانی مسئولان مظهر مردم سالاری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر سه‌شنبه در جمع مردم بندرعباس در ورزشگاه تختی این شهر سفرهای استانی مسئولان را یکی از مظاهر مردم سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: ارتباط بسیار نزدیک میان مردم و مسئولان در نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیا بی‌نظیر است و در هیچ جای دنیا مردم به این راحتی نمی‌توانند با مسئولان خود سخن بگویند.

وی با اشاره به ویژگی‌های ممتاز دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت اظهار داشت: در این سفرها پیگیری مصوبات سفرهای قبلی و همچنین پیگیری طرح‌هایی که باید اجرا می‌شد در دستور کار قرار گرفته که این ویژگی‌های مهم این دور از سفرها را نسبت به دور قبل ممتاز کرده است.

امام جمعه بندرعباس با تاکید بر ارائه گزارشات دقیق به مسئولان کشور تصریح کرد: در سفرهای استانی مسئولان باید گزارش‌های دقیقی را به مسئولان عالی رتبه کشور ارایه دهند تا هیئت دولت بتواند با تصمیم گیری‌های درست مشکلات استان ها را رفع کند.

نعیم آبادی ادامه داد: هیئت دولت محل بررسی مشکلات است و در این سفر باید به صورت جدی به مشکل اشتغال جوانان هرمزگانی پرداخته شود.

وی به مشکلات کشاورزان و مرغداران هرمزگانی اشاره کرد و افزود:‌ کشاورزان هرمزگانی با مشکلاتی همچون عدم برخورداری از تسهیلات بانکی و عدم فروش محصولات خود مواجه هستند و همچنین صیادان این استان نیز با مشکلاتی در کار خود مواجهند که هیئت دولت باید در سفر استانی خود با برنامه ریزی دقیق در جهت رفع این مشکلات حرکت کند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با تاکید بر اتحاد میان سران قوا عنوان کرد:‌ مردم از سران سه قوه انتظار دارند تا با اتحاد و همدلی و کنار گذاشتن اختلافات در جهت رفع مشکلات مردم حرکت کنند.