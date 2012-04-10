رفع چالشهای اعتباری طرح های آب و فاضلاب هرمزگان در سفر دولت

حسین خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با تامین اعتبار کافی و به موقع امکان اجرای پروژه های آب و فاضلاب با کیفیتی مطلوب و در کوتاهترین زمان ممکن فراهم است که انتظار می رود با مساعدت هیئت دولت بر این مهم فائق آییم.

وی با اشاره مشکلات پیش رو طرح فاضلاب شهر بندرعباس و دیگر شهرهای استان، مساعدتهای مضاعف هیئت دولت در خصوص تامین اعتبار اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای ساحلی را از دیگر انتظارات آبفای هرمزگان از هیئت دولت در چهارمین دور سفر به استان عنوان کرد.

خادمی عنوان کرد: چنانچه اجرای شبکه جمع آوری و احداث تصفیه خانه های فاضلاب در شهرهای استان کماکان با کمبود اعتبار مواجه باشد، به عنوان یک چالش بزرگ مانع توسعه شهرهای ساحلی خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان توجه ویژه ای به این مهم معطوف شود.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در ادامه به مشکلات بخش آب در استان پرداخت و گفت: استمرار خشکسالی، فرسودگی بیش از حد شبکه های آب استان و توسعه و گسترش مسکن مهر از جمله چالش هایی است که در خصوص تامین آب شهر ها با آن روبرو هستیم.

خادمی با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم پروژه های بسیار مهم و تاثیرگذاری در راستای تامین آب شهرها اجرا شده است، تاکید کرد: با تداوم خشکسالی و کاهش منابع سطحی و تحت الارضی، کمبود آب در برخی شهر های استان به عنوان یک چالش مطرح است.

وی افزود: امید است بتوانیم با استفاده از سیستم شیرین سازی آب دریا نسبت به رفع این کمبود اقدامات مناسبی به عمل آید.

خادمی با اشاره به اینکه تا پایان برنامه پنجم جمعیت استان از یک میلیون به به یک میلیون و 300 هزار نفر افزایش می یابد، تصریح کرد: باید برنامه ریزی مناسبی برای تامین آب مورد نیاز این جمعیت رو به تزاید بعمل آید تا در آینده با تامین آب مواجه نشویم.

وی عنوان کرد: با حضور ریاست جمهور و هیئت دولت در هرمزگان ، شرکت آب و فاضلاب هرمزگان 9پروژه آماده افتتاح و کلنگ زنی خواهد داشت.

مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: طرح تامین آب شهرهای بیکا، سوزا ، چارک ( احداث مخزن ذخیره آب به حجم دو هزار متر مکعب )،طرح احداث تصفیه خانه و شبکه فاضلاب جزیره هرمز و طرح اجرای فاضلاب جزیره لاوان ، پروژه های قابل افتتاح در سفر هیئت دولت به استان است.

خادمی افزود: احداث آبشیرین کن به ظرفیت 10 هزار متر مکعبی شهرهای بستک و جناح (توسط بخش خصوصی)،آبرسانی به رویدر و روستاهای حومه با اعتباری بالغ بر 90 میلیارد ریال،آبرسانی به شهرهای تخت و قلعه قاضی و روستاهای حومه با اعتباری بالغ بر100 میلیارد ریال و احداث آبشیرین کن شش هزار متر مکعبی بندر لنگه نیز از پروژه های آماده کلنگ زنی آبفای استان است.