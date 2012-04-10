مردم هرمزگان نماد ولایتمداری و وحدت در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی ظهر سه شنبه در جمع مردم بندرعباس در ورزشگاه تختی این شهر با اشاره به نقش مردم استان هرمزگان در عرصه‌های مختلف بیان داشت: مردم هرمزگان از ابتدای انقلاب تاکنون با تقدیم بیش از هزار و 200 شهید و هزاران جانباز و آزاده نقش خود را در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی به اثبات رسانده‌اند.

وی مردم هرمزگان را مردمی متدین دانست و افزود: مردم هرمزگان مردمی ولایتمدار هستند که با وجود حضور اقوام مختلف شیعه و سنی در این استان با وحدتی مثال زدنی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و همواره آماده دفاع از کیان انقلاب اسلامی هستند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: افزایش 27 درصدی مشارکت مردم هرمزگان در انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان دهنده حمایت کم نظیر مردم این استان از نظام جمهوری اسلامی ایران است.

عزیزی با اشاره به برخورداری استان هرمزگان از منابع و ظرفیتهای مختلف تصریح کرد: قرار گرفتن در کریدور شمال به جنوب و همچنین واقع شدن در کنار آب‌های خلیج فارس موقعیتی ویژه و استراتژیک را به استان هرمزگان بخشیده و با توجه به این موقعیت حساس هرمزگان باید اهتمام ویژه‌ای برای آبادانی این استان صورت گیرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه دولتهای نهم و دهم اهتمام خوبی را برای آبادانی و توسعه استان هرمزگان داشته‌اند.