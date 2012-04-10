رشد 118 واحدی شاخص کل بورس

به گزارش خبرنگار مهر، معامله گران تالار امروز 236 میلیون و 575 هزار و 984 برگه سهم و حق تقدم را به ارزش 723 میلیارد و 247 میلیون و 843 هزار ریال در 24 هزار و 530 نوبت معاملاتی داد و ستد کردند.

در داد و ستدهای روز جاری بورس اوراق بهادار تهران شاخص ها در مسیر صعودی قرار گرفتند. شاخص کل امروز با رشدی 181 واحدی به رقم 26 هزار و 664 رسید.

شاخص صنعت نیز 186 واحد بالا رفت. شاخص 50 شرکت فعالتر نیز 11 واحد بالا رفت. شاخص بازار اول نیز رشدی 224 واحدی را تجربه کرد. این در حالی بود که شاخص بازار دوم کاهشی 320 واحدی را به خود دید.