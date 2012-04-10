پلمب یک نانوایی سنگک در جنوب اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز بهداشتی درمانی محمدآباد جرقویه با همکاری تربیت بدنی، شورای شهر و شهرداری شهر محمدآباد و با حمایت مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان اقدام به برگزاری جشنواره غذای سالم با شعار زندگی سالم ، طول عمر بیشتر کرد.

در ابتدای این برنامه کارشناس تغذیه هدف از برگزاری این جشنواره را ‌اهمیت شیوه‌های صحیح پخت غذا که در سلامت جسمی بسیار مهم هستند و شامل (آب پز ، بخار پز و تنوری پز) است،عنوان کرد.

در این جشنواره حدود 80 نفر از عموم شهروندان و رابطان بهداشتی منطقه و دانش آموزان دبیرستان فرزانه شرکت کرده و در پایان مراسم پس از داوری و کارشناسی به افراد برتر جوایزی به رسم یادبود اهداء شد.

‌پلمب یک نانوائی سنگک در جنوب اصفهان

مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان در جریان کنترل‌های بهداشتی مراکز عرضه مواد غذائی، یک نانوائی سنگک را در جنوب اصفهان پلمب کرد.

مدیر مرکز بهداشت شماره 2 اصفهان گفت: این نانوائی به تذکرات بازرس بهداشت محیط در بازدیدهای قبلی منطقه بی‌توجهی نشان داده و با وضعیت نامطلوب و نواقص بهداشتی بسیار به طبخ و عرضه نان می‌پرداخت .

علی پارسا افزود: همان طور که تاکنون بارها اعلام شده سلامت آحاد جامعه بزرگترین میثاق برای مرکز بهداشت بوده و هیچگونه کوتاهی و تخلفی از سوی متصدیان دراین مسیر مورد اغماض قرار نمی‌گیرد.

وی ادامه داد: این نانوائی تا رفع تمام نواقص، فک پلمب نشده و مجاز به فعالیت نخواهد بود.

راه‌اندازی سیستم نرم افزاری صدور کارت معاینه پزشکی در شهرستان خمینی شهر

کارشناس مسئول گروه بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان خمینی شهر گفت: از ابتدای سال‌جاری صدور معرفی نامه معاینات، آزمایشات کسبه، پیشه وران و صدور کارت معاینه پزشکی آنان به صورت نرم افزاری به اجرا درآمده است.

دراین سیستم در بدو مراجعه متقاضی، اطلاعات شخصی و شغلی وی وارد نرم افزارشده و همزمان عکس متقاضی نیز به وسیله دوربین نصب شده بر روی سیستم گرفته می‌شود و پس از طی مراحل لازم از جمله معاینه پزشک و انجام آزمایشات لازم، کارت معاینه پزشکی به صورت دیجیتالی صادر می‌شود.

از مزایای مهم این سیستم کاهش امکان تقلب و دست بردن در کارت صادر شده است.

زندگی دوباره مرد 47 ساله‌با تلاش تکنسینهای فوریتهای پزشکی مبارکه

مردی 47 ساله که دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده بود با تلاش تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی شهرستان مبارکه از مرگ حتمی نجات یافت.

کادر درمانی درمانگاه شهرستان مبارکه در تماسی با اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی (115) اعلام کردند که مردی 47 ساله به امدادرسانی نیاز دارد بنابراین سریع یک واحد امداد اورژانس پیش‌بیمارستانی در محل درمانگاه حاضر شد.

تکنسینهای فوریت‌های پزشکی پس از حضور بر بالین بیمار و کنترل علائم حیاتی وی متوجه شدند که این مرد 47 ساله بر اثر سابقه‌بیماری قلبی، دچار ایست کامل قلبی تنفسی شده است بنابراین به سرعت بیمار را به داخل آمبولانس منتقل کرده و عملیات احیای قلبی ریوی (CPR) را بر روی او انجام دادند و پس از مدتی تلاش مداوم موفق شدند علائم حیاتی وی را بازگردانده و او را از مرگ حتمی نجات دهند.



این مرد 47 ساله پس از بازگشت به زندگی دوباره با وضعیتی مطلوب توسط آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان محمد رسول الله (ص) مبارکه و صبح روز پنجشنبه نیز به بیمارستانی در اصفهان منتقل شد.