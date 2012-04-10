مرگ عامه مردم در حوادث به دلیل ناآگاهی از کمکهای اولیه است

مرتضی قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شواهد نشان می‌دهد که شانس زنده ماندن و بازیابی سلامتی در بیمارانی که پیش از رسیدن به بیمارستان خدمات پزشکی مناسبی دریافت کرده‌اند در مقایسه با بیمارانی که از چنین خدماتی برخوردار نبوده‌اند بیشتر است.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه امروزه حوادث و مشکلات اورژانسی بخش بزرگی از موارد مرگ و ناتوانی را در جوامع بشری تشکیل داده که لازم است عمده مردم با اصول کمک‌های اولیه آشنا شوند.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اصفهان تصریح کرد: از آنجایی که در حوادث اورژانسی، رسیدن پرسنل مجرب به دلایل متعدد ممکن است با تأخیر همراه باشد حضور به موقع افراد توانمند و آشنا با مباحث فوریتهای پزشکی می‌تواند تأثیر به سزایی بر نجات بیمار آسیب دیده داشته باشد.

وی از ارائه مطالب آموزشی کمکهای اولیه و احیای قلبی ریوی در قالب کلیپ‌های ویدئویی، فایلهای صوتی و جزوات آموزشی به عامه مردم از طریق سایت مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی خبر داد و اضافه کرد: از سال 1386 طرح آموزش همگانی کمکهای اولیه به عنوان اولویت آموزشی سلامت جامعه در نظر گرفته شد و در این زمینه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان به عنوان مجری این طرح ملی در استان، اقدامات خود را از همان سال آغاز کرد و تاکنون جمع کثیری از اقشار مختلف جامعه آموزشهای لازم در این زمینه را دریافت کرده‌اند.

قادری ادامه داد: اجرای عملیاتی طرح بسیج همگانی آموزش احیا (طرح بها) در سالهای اخیر به منظور تحقق این اهداف صورت گرفته است و بر همین اساس نیروهای نظامی و انتظامی، امدادی (آتش‌نشانی و هلال‌احمر)، رانندگان حمل و نقل عمومی و مهمانداران هواپیما به عنوان اولویت اول این طرح مطرح شدند.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، بسیجیان، دانشجویان، طلاب، ورزشکاران و زنان خانه‌دار از دیگر گروه‌های هدف در اولویت دوم و سوم این طرح است.

قادری تاکید کرد: مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان در سال 90 دوره‌های آموزشی طرح بها را برای 14 هزار و 723 نفر برگزار کرد که این عدد برابر با 58 هزار و 892 نفر ساعت آموزش بوده است.

وی با بیان اینکه آمار آموزش‌های طرح بها در سال 90 در مقایسه با سال 89 با رشد سه و نیم برابری مواجه بوده، گفت: شهرستان اصفهان با آموزش پنج هزار و 363 نفر، شهرضا دو هزار و 98 نفر و اردستان یک هزار و 405 نفر به ترتیب بیشترین آمار آموزش احیای قلبی ریوی را به اقشار مختلف جامعه به خود اختصاص داده‌اند.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان با اشاره به اینکه شعار امسال سازمان جهانی بهداشت "سالمندی و سلامت" است، اظهار داشت: اجرای طرح آموزش همگانی احیا برای متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی پایه یک در اصفهان و آموزش احیای قلبی ریوی به مهمانداران هواپیما و نیز آموزش آتش‌نشانان از اقدامات واحد آموزش مرکز فوریتهای پزشکی در سال گذشته بود که برای نخستین بار در کشور انجام شد.