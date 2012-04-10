گزارش مهر از عدم توقف مصوبه کاهش نرخ مکالمات خارجی/ رد ادعای شورای رقابت

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه 120 خود تغییر تعرفه تماس های تلفنی با خارج از کشور را مصوب کرد که براساس آن هزینه مکالمات بین الملل با اپراتورهای مخابراتی کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ما دارند از طریق دو صفر مخابرات با 75 درصد کاهش از 1575 ریال به 384 ریال کاهش یافت.

براین اساس، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان بیشترین کاهش قیمت را به دنبال داشت و در این راستا شرکت ارتباطات زیرساخت در آبان ماه 90 مصوبه کاهش هزینه های مکالمات بین الملل را به تمامی اپراتورها ابلاغ کرد که از اول آذرماه نیز این مصوبه لازم الاجرا عنوان شده است.