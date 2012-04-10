شهردار رودهن استعفا داد/ اولویتها در کاربریهای دماوند مشخص نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، فتحعلی همتی که از تاریخ پنجم خردادماه 1388 به عنوان شهردار رودهن فعالیت داشت، روز سه شنبه پس از پذیرش استعفا از سوی شورای شهر، از شهرداری خداحافظی کرد.

همتی به مدت ده سال نیز به عنوان نایب رئیس و رئیس شورای اسلامی شهر رودهن فعالیت داشت و در مدت مسئولیت خود توانست خدمات شایان توجهی در شهر رودهن داشته باشد.

بخشدار بخش رودهن در این خصوص گفت: شهردار رودهن از مدتی پیش به دلیل مشغله کاری از سمت خود استعفا داده بود، که پس از طرح در شورا و تایید سه تن از اعضای شورا از سمت خود کنارگیری کرد.

رضا طاهرخانی افزود: با موافقت و تأیید شورای شهر رودهن مهرداد حنیفی به عنوان سرپرست شهرداری تا زمان انتخاب شهردار جدید، عهده دار این مسئولیت خواهد بود.

فقط هشت تعاونی مسکن مهر شهرستان با شهردای تسویه حساب کرده اند

شهردار فیروزکوه گفت: علی رغم وجود مشکلات عدیده در پروژه مسکن مهر شهرستان، همواره ایده شهرداری و شورای شهر همراهی بوده و در این زمینه شهردای جدای از دولت نیست و همگام با آن حرکت می کند.

حسین حیدری با بیان اینکه تاکنون فقط هشت تعاونی مسکن مهر شهرستان با شهردای تسویه حساب کرده اند، افزود: این در حالی است که 19 تعاونی از شهرداری پروانه دریافت کرده اند، ولی حتی 50 درصد سهم اولیه خود را نیز نداده اند.

وی بیان داشت: از آنجایی که آزادسازی تسهیلات این پروژه منوط به ارائه پایان کار و پروانه شهردای است، تعاونیها باید در این زمینه مساعدت داشته باشند.

این مسئول ادامه داد: عمده مسائل، مشکلات و تخلفات تعاونیها،عدم ارائه گزارشهای مرحله ای، پیشروی واحدها به سمت پیاده روها، افزایش کنسولها، افزایش ساخت واحدها در ساختمانها، کسری پارکینگ و عدم ارائه مفاصای تأمین اجتماعی است.

اولویتها در کاربریهای دماوند مشخص نیست

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند با بیان اینکه اولویتهای کاربری در دماوند مشخص نیست، گفت: زمینهای زراعی گرانقدر دماوند به ویلا تبدیل می ‏شود.

محمد مشهدی ‏آقایی در نخستین نشست شورای فرهنگ عمومی سال 91 شهرستان دماوند که با حضور امام جمعه دماوند، معاون فرماندار این شهرستان و دیگر اعضای این شورا در دفتر امام جمعه دماوند برگزار شد، افزود: مردم و مسئولان در نظام مقدس اسلامی باید علاوه بر پیگیری شعار سال جاری درباره اقدامات مبتنی بر نامگذاری سال گذشته از سوی رهبر معظم انقلاب نیز آگاه باشند.

وی بیان داشت: پس از نامگذاری سال گذشته به‌عنوان جهاداقتصادی کارگروهی در شهرستان دماوند توسط فرمانداری دماوند با این عنوان تشکیل شد.

این مسئول اضافه کرد: حال با گذشت عمری یک ‏ساله از آن کارگروه باید اقدامات اجرایی در خصوص سال جهاداقتصادی توسط دستگاههای مرتبط جمع ‏بندی و سپس به سمع و نظر مردم رسانده شود.

وی با اشاره به گوشه‏هایی از توانمندیهای تولیدی شهرستان دماوند گفت: دماوند یکی از مناطقی است که می ‏توان بخشهای تولیدی متنوعی را در آن فعال کرد.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند ادامه داد: از جمله این توانمندیهای تولیدی می ‏توان به سیب، سیب زمینی، گل، گردو، گیاهان دارویی، عسل، صنایع بسته ‏بندی، فرآوری، سردخانه، کارخانجات اسانس ‏گیری، آبزی ‏پروری، تولید محصولات پروتئینی، مرغداری و... اشاره کرد.

فاز دوم برق رسانی مسکن مهر فیروزکوه اجرایی شد

فاز نخست برق رسانی به پروژه مسکن مهر دشت ناصر به اتمام رسیده و فاز دوم آن به ارزش 320 میلیون تومان قرارداد امضا شده و پیمانکار آن نیز مشخص شده است.

رییس اداره برق فیروزکوه اظهار داشت: مشخص نبودن بر و کف معابر در پروژه مسکن مهر "دشت ناصر" فیروزکوه به معضلی برای دستگاههای خدمات رسان برق و مخابرات در خدمات رسانی تبدیل شده است.

مجید خانی افزود: به استثنای معدود انشعاباتی که در سال 89 از سوی اعضای تعاونیها خریداری شده، هیچ خرید انشعابی در سال 90 به ثبت نرسیده است.

رئیس اداره مخابرات شهرستان فیروزکوه در این خصوص گفت: با عنایت به تجربه مخابرات در سالهای گذشته در شهر جدید پردیس، پیش از خدمات رسانی در این زمینه باید حتما زمینه و زیربنای کار فراهم شود و همانند اداره برق، مهمترین مشکل مخابرات مشخص نبودن بر و کف معابر است.

هادی خواجه افضل ادامه داد: به محض آماده شدن زیر ساختها، در کمتر از یک ماه عملیات فیبرگذاری انجام خواهد شد.