  1. سیاست
۲۵ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۳۱

فلاحت پیشه در گفتگو با مهر:

مذاکرات ایران با 1+5 سخت و سنگین خواهد بود/ غرب بدنبال نتیجه نیست

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مذاکرات ایران با 1+5 در شرایط سخت و سنگین شکل خواهد گرفت گفت: غربی ها به دنبال گرفته بهانه از ایران و تهیه قطعنامه تحریم نفتی هستند و قصدشان رسیدن به نتیجه نیست.

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر درباره ارزیابی اش نسبت به مذاکرات ایران با  1+5  در رابطه مسئله هسته ای ایران اظهار داشت: معتقدم مذاکرات در شرایط سختی شکل می گیرد چون طیف تندرو1+5  بدنبال گرفتن بهانه از ایران هستند که قطعنامه تحریم نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران را شکل دهند.

وی گفت: بنابراین غربی ها بیشتر از آنکه بدنبال نتیجه باشند بدنبال سخت تر کردن اوضاع هستند. زیرا جمهوری اسلامی ایران کشوری است که برنامه ای هسته ای اش در حال اجرا است و از آن عدول نمی کند.

رئیس کمیته روابط خارجی مجلس تصریح کرد: باید در این دوره از مذاکرات به گونه ای عمل کنیم که بهانه به دست 1+5 داده نشود به این معنی که می توانیم روش مذاکرات 3 سال پیش را که در وین بر آن توافق شد پیش بگیریم. متاسفانه در آنجا شاهد بودیم که 1+5 هم برنامه را اجرا نکرد ولی این امکان فراهم می شود که ایران در راستای رفع ابهاماتی که مطرح می کنند از این شرایط استفاده کند و وارد مذاکرات سیاسی همه جانبه شود و در زمینه های مختلف غیرهسته ای هم ورود کند. به عنوان مثال اوضاع خاورمیانه به هم ریخته است و خلاء عدم حضور ایران وجود دارد.
 
فلاحت پیشه گفت: بنابراین آنچه پیش بینی می شود این است که مذاکرات سخت و سنگینی پیش رو داریم اما باید به سمتی پیش برویم که بهانه به دست غربی ها ندهیم.
