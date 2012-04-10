به گزارش خبرنگار مهر، دکتر غزنوی رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران اظهار کرد: انجمن دندانپزشکی ایران ضمن قدردانی از توجه نهادها و ارگانهای مختلفی چون وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی به حرفه دندانپزشکی امسال برای نخستین بار جهت گرامیداشت و قدردانی از زحمات جامعه دندانپزشکی مراسمی را ویژه دندانپزشکان و خانواده هایشان روز پنجشنبه ساعت 17 در سالن همایش برج میلاد برگزار می کند.

وی ادامه داد: این مراسم فرصت مناسبی است تا انجمن دندانپزشکی ایران نقطه نظرات خود را پیرامون دندانپزشکی کشور اعم از آموزش، توسعه مراکز آموزشی، مسایل بهداشتی و درمانی، بیمه دندانپزشکی و مسایل صنفی و حرفه‌ای را با همکاران در میان گذارد.

رئیس هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران افزود: با تصویب قانون بهداشت دهان و دندان از سوی دولت در سال 1360 روز 23 فروردین این روز به نام روز دندانپزشک نام گذاری شد اگرچه در بدنه دندانپزشکی کشور انتقاداتی به نام گذاری این روز وارد است و شاید معدل خواست دندانپزشکان کشور روز دیگری است اما به علت اعلام رسمی، جامعه دندانپزشکی ایران نیز همه ساله با احترام این روز را گرامی می‌دارند.

دکتر غزنوی ازعلاقمندان خواست تا جهت شرکت در این مراسم با دفتر انجمن به شماره9- 88289256 تماس بگیرند.

