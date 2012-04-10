نساجی مهمترین گزینه صعود به پلی آف فوتبال کشور است

سید مجید محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با همدلی موجود در کادر فنی و بازیکنان و همراهی و حمایت های همیشگی هواداران در سه بازی باقیمانده تا پایان فصل، به این هدف بزرگ خواهیم رسید.

وی به اعلام نشدن حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد بازی برگزار نشده تیم های نساجی و استقلال صنعتی اهواز اشاره کرد و گفت: هواداران بی شماری در قائم شهر در انتظار اعلام تصمیم کمیته انضباطی هستند.

مسئول ارتباط با رسانه های باشگاه نساجی مازندران افزود: به دست نیاوردن مجوز برای پرواز چارتر فرودگاه مهرآباد مانع حضور بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال نساجی مازندران در دیدار با استقلال اهواز شد.

محمدیان یادآور شد: مدارک حضور بازیکنان و کادر فنی در فرودگاه مهرآباد و آمادگی حضور در دیدار مقابل استقلال اهواز، از طریق باشگاه به فدراسیون ارائه شده و مسئولان باشگاه با ارائه مدارک و شواهد قانونی، مانع اعلام رأی سه بر صفر کمیته انضباطی به سود حریف هستند.

سخنگوی باشگاه فرهنگی ورزشی نساجی مازندران گفت: امیدواریم فدراسیون فوتبال با توجه به ارائه مدارک محکم و شواهد موجود و حساسیت جدول رده بندی تصمیم درستی اتخاذ کند.