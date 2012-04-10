علیرضا زاوشی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در اراک افزود: به علت بالا رفتن قیمت خوراک مرغ مرغداران هم اقدام به افزایش قیمت مرغ کرده اند وبا استاندار در حال رایزنی برای قیمت گذاری مرغ به وصرت عادلانه هستیم.

وی ادامه داد: تا سه ماه قبل ازعید 2100تومان مرغ زنده خریداری می شد اما در حال حاضر جهادکشاورزی قیمت مرغ زنده را 3300تومان اعلام کرده و مرغداران نیز قیمت را 4700تومان پیشنهاد کرده اند که قانع نشده ایم و اجازه نمی دهیم با این قیمت مرغ زنده به فروش برسد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با تاکید بر اینکه صبح امروز قیمت مرغ منجمد در بازار را 3150تومان اعلام کردیم اظهارداشت: در این سه روزه به تناسب نیاز بازار از 15 تا 20تن مرغ منجمد در بازار توزیع شده است.

وی ادامه روند عدم کشتار مرغ را به ضرر مرغداران دانست و گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت عدم نقدینگی و خرید اقساطی خوراک مرغ است که به استاندار مرکزی پیشنهاد تسهیلات و افزایش نقدینگی مرغداران را کرده ایم تا بتوان بخشی از هزینه ها و قیمتها را پایین آورد.

