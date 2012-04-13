مهدی ماکان تهیه کننده برنامه "منشور" درباره موضوع این هفته برنامه به خبرنگار مهر گفت: امیر عبدالحسینی مدیر اکسپو، محمود شالویی مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی، ابراهیم حقیقی طراح گرافیک و استاد دانشگاه و مجید احمدی کارشناس هنری این هفته با حضور در برنامه موضوع خرید و فروش آثار هنری و بودجه یک دهم درصدی خرید آثار را مورد بررسی قرار می‌دهند.

وی افزود: جز جمعه‌ها که برنامه ما شکل ویژه دارد، در طول هفته نیز روزانه هشت دقیقه گزارش‌های هنری داریم که در طول روز در دو نوبت روی آنتن می‌رود. برای تهیه این گزارش‌ها نیز به مراکز هنری مختلفی چون گالری‌ها، موزه‌ها و همایش‌ها می‌رویم و بخشی از برنامه نیز به بحث تازه‌های کتاب مربوط می‎شود.

ماکان مدت پخش این سری از برنامه را تا انتهای تابستان خواند و با نام بردن از محسن دین محمد به عنوان مجری دیگر عوامل را اینطور معرفی کرد: تصویربردار: ارسطو مداحی گیوی، تدوینگر: طاهره مقدس، فاطمه سعیدا و فاطمه معتمدی، نویسنده و کارشناس: فرین حسین روحانیان، دستیار تهیه: سامان حافظی و رضا آزاد.

ویژه برنامه "منشور" جمعه ها در مدت 30 دقیقه از شبکه چهارم سیما روی آنتن می‌رود.