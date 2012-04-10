سالمندان سیگاری بیشتر در معرض سقوط و زمین خوردگی هستند

حمید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مهمترین حوادث مربوط به افراد سالمند، سقوط و زمین خوردگی در سطوح همسطح است که باعث ایجاد شکستگی در پا و یا اندام‌های تحتانی و در نتیجه محدودیت حرکتی در فرد می‌شود که همین امر سبب افت کارکرد تمام سیستم‌های بدن شده و پوکی استخوان و تحلیل رفتن عضلات بدن را به همراه دارد.

وی بیان داشت: هنگامی‌که فرد سالمندی دچار شکستگی در استخوانهای بدن شد کارکرد خود را از دست می‌دهد و در نتیجه برای انجام امور روزانه‌نیاز به کمک دیگران دارد و افراد زیادی را درگیر خواهد کرد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: هر سال تعداد زیادی از افراد بالای ۶۵ سال دچار زمین خوردگی و آسیب می‌شوند که بیشتر آنها در منزل و اطراف آن مثلاً در حیاط خانه رخ می‌دهد.

وی افزود: عوامل متعددی می‌تواند سبب زمین خوردن و به دنبال آن صدمه‌ها و آسیب شود؛ بیشترین صدمه هنگام زمین خوردن در لگن، استخوان ران و کوفتگی عضلات و گاهی شکستگی در مهره‌های کمر است. ترس از زمین خوردن دوباره به دنبال یک‌بار زمین خوردن از عوامل بی‌تحرکی و نگرانی در سالمندان است که آن هم عواقب بد و زمین گیری در سالمندان را به دنبال دارد.

اسماعیلی با اشاره به اینکه همه سالمندان در معرض خطر افتادن هستند، اما این احتمال در برخی از سالمندان بیش از دیگران است، ادامه داد: هر سالمندی که یک بار دچار افتادن و زمین خوردگی شده و سابقه افتادن‌های مکرر همراه با شکستگی دارد، سالمندانی که دچار ضعف عضلات پا هستند، سالمندانی که دچار مشکلاتی در راه رفتن یا تعادل هستند و سالمندان مبتلا به بیماری‌هایی نظیر پارکینسون، سرگیجه و یا اختلالات شناختی بیشتر از دیگران احتمال دارد که در معرض زمین خوردن قرار گیرند.

وی اضافه کرد: همچنین ساکنان خانه سالمندان، سالمندانی که قدرت بینایی ضعیفی دارند، مبتلایان به دیابت نوع ۲، سالمندانی که برخی داروها مانند داروهای ضد تشنج، اپیوییدها ، داروهای روان‌گردان، کورتیکوستروییدها (داروهای کورتونی) و ضد نامنظمی ضربان قلب مصرف می‌کنند، سالمندانی که سیگار می‌کشند و سالمندانی که خیلی چاق یا خیلی لاغر هستند نیز بیش از سالمندان در معرض خطر زمین خوردگی هستند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: اورژانس 115 شهرستان اصفهان در سال گذشته 133 هزار و 420 مأموریت فوریت‌های پزشکی را انجام داد که 17 هزار و 234 مورد برابر با 13 درصد کل مأموریت‌ها مربوط به سالمندان بالای 60 سال بوده است.