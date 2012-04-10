به گزارش خبرگزاری مهر، این استان در سالهای گذشته پیشرفتهای بسیار چشمگیری در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی داشته است.

فعالیتهای علمی و اثرگذار مراکزی چون پژوهشکده رویان، مرکز باروری و ناباروری اصفهان و همچنین انجام بسیاری از اقدامات پزشکی پیشرفته و منحصر به فرد در این استان سبب شده است تا اصفهان به یکی از کلانشهرهای بسیار مؤثر در تحقق اهداف توسعه سلامت ملی تبدیل شود.

از این رو بنگاه‌های اقتصادی این بخش، تولید کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان تجهیزات پزشکی نیز نگاه ویژه‌ای به این استان داشته و این امر، چهار راه اقتصادی کشور را به محیطی مساعد برای مبادله پایاپای در صنعت پزشکی تبدیل کرده است.

در این راستا دهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، صنایع دارویی و توانبخشی از تاریخ 18 لغایت 21 مهر ماه در محل برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار خواهد شد.

شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان این نمایشگاه را با هدف معرفی آخرین دستاوردها و ایجاد بستر لازم در جهت توسعه کیفی و کمی این بخش برگزار می‌کند.

اهمیت این نمایشگاه با مد نظر قرار دادن تمرکز دولت بر بهبود وضعیت بهداشت و درمان، افزایش سطح امکانات و تجهیزات مراکز پزشکی و قرار گرفتن مقوله سلامت در سبد رفاه خانواده آشکارتر می‌شود.

بنابراین لزوم مشارکت فعال تولید کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی در این نمایشگاه در راستای رونق تولیدات ملی این حوزه خطیر که به منظور تأمین سلامت نیروی انسانی و اقشار جامعه، دیگر حوزه‌های فرهنگ، اقتصاد، تولید، رفتارهای اجتماعی و تربیت نسل آینده را نیز تحت تأثیر مستقیم خود قرار می‌دهد، ضروری است.

نا گفته پیداست که در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز باید به خودکفا بودن هر چه بیشتر حوزه سلامت کشور چشم امید داشت و در راستای آن برنامه‌ریزی کرد.

پالایشگاه اصفهان روزانه بیش از 10 میلیون لیتر بنزین تولید کرد

پالایشگاه اصفهان در سال گذشته روزانه 10 میلیون و 879 هزار و 825 لیتر بنزین تولید کرد.

در سال1390 شرکت پالایش نفت اصفهان روزانه به طور متوسط 366 هزار بشکه نفت پالایش و آن را به فراورده‌های نفتی تبدیل کرد.

این شرکت همچنین در سال گذشته روزانه دو میلیون و 193 هزار و 88 لیتر گاز مایع، دو میلیون و 418 هزار و 696 لیتر نفت سفید و 21 میلیون 700 هزار و 467 لیتر نفت گاز تولید کرده است.