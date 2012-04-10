به گزارش خبرنگار مهر، رحمان احمدی که در جریان دیدار تیم فوتبال ملوان برابر سپاهان از ناحیه کتف دچار آسیب دیدگی بود، در حال حاضر دوران درمانش را سپری میکند و امشب هم وضعیتش برای همراهی این تیم در دیدار با پرسپولیس مشخص میشود.
البته طبق اعلام مسئولان باشگاه سپاهان اصفهان، احتمال غیبت این دروازهبان در بازی با پرسپولیس بسیار کم است و وی برابر تیم پیشین خود به میدان خواهد رفت.
از سوی دیگر محسن بنگر و حسن اشجاری غایبان تیم فوتبال سپاهان در دیدار با پرسپولیس هستند، دیداری که ساعت 17 روز پنجشنبه بیست و چهارم فرودینماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد.
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