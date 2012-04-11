  1. حوزه و دانشگاه
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۹:۱۰

در قالب 84 کاروان /

دانشجویان پسر از 25 فروردین به حج عمره اعزام می شوند

دانشجویان پسر از 25 فروردین به حج عمره اعزام می شوند

دانشجویان مجرد پسر در قالب 84 کاروان به عمره مفرده اعزام می شوند اعزام این گروه از دانشجویان از 25 فروردین ماه 91 آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی - معاونت پشتیبانی ستاد عمره دانشجویی با اعلام این خبر افزود: دانشجویانی که در این دوره اعزام می شوند اکنون کلاس های آموزشی برای آشنایی دانشجویان با مناسک حج و آشنایی آنان با مدیر و روحانی کاروان را می گذرانند.

وی عنوان کرد: در هر استان همایش های استانی مخصوص حج عمره برای دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شده است و دانشجویان در این جلسات از فلسفه حج عمره مفرده با خبر شده اند.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه 90 بسته فرهنگی شامل کتاب و لوح فشرده با عنوان بایدها و نبایدهای حج عمره، اطلاعات سفر و اسرار و معارف حج به دانشگاهیان از طریق پست اهدا شد و نزدیک نوروز نیز اعزام شوندگان به حج عمره نشریه فرهنگی از دریا به دریا را دریافت کردند.

معاونت پشتیبانی ستاد عمره دانشجویی یادآور شد: در سال تحصیلی جاری 228 کاروان برای زیارت خانه خدا به کشور عربستان اعزام می شوند که سهم استادان 27 کاروان، متاهلان 117 کاروان و دانشجوی مجرد پسر 84 کاروان است. از این میان 81 کاروان در شهر تهران ساماندهی شده اند و دانشگاهیان و دانشجویان از ایستگاه پروازی محل تحصیل و تدریس خود به حج عمره مفرده مشرف می شوند.

کد مطلب 1573564

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