دانشجویان پسر از 25 فروردین به حج عمره اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم صارمی - معاونت پشتیبانی ستاد عمره دانشجویی با اعلام این خبر افزود: دانشجویانی که در این دوره اعزام می شوند اکنون کلاس های آموزشی برای آشنایی دانشجویان با مناسک حج و آشنایی آنان با مدیر و روحانی کاروان را می گذرانند.

وی عنوان کرد: در هر استان همایش های استانی مخصوص حج عمره برای دانشجویان و دانشگاهیان برگزار شده است و دانشجویان در این جلسات از فلسفه حج عمره مفرده با خبر شده اند.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه 90 بسته فرهنگی شامل کتاب و لوح فشرده با عنوان بایدها و نبایدهای حج عمره، اطلاعات سفر و اسرار و معارف حج به دانشگاهیان از طریق پست اهدا شد و نزدیک نوروز نیز اعزام شوندگان به حج عمره نشریه فرهنگی از دریا به دریا را دریافت کردند.

معاونت پشتیبانی ستاد عمره دانشجویی یادآور شد: در سال تحصیلی جاری 228 کاروان برای زیارت خانه خدا به کشور عربستان اعزام می شوند که سهم استادان 27 کاروان، متاهلان 117 کاروان و دانشجوی مجرد پسر 84 کاروان است. از این میان 81 کاروان در شهر تهران ساماندهی شده اند و دانشگاهیان و دانشجویان از ایستگاه پروازی محل تحصیل و تدریس خود به حج عمره مفرده مشرف می شوند.