زیباترین تصاویر نجومی هفته/ شفق هنرمندانه و زنبق کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، همانند هفته های گذشته مجله نشنال جغرافی گزارشی از زیباترین تصاویر نجومی هفته را منتشر کرد.

زنبق گلدار

گلهای بهاری حتی در فضا نیز شکوفا شده اند. این عکس جدید، NGC 7023 را که همچنین به خاطر شکل ظاهری اش با عنوان سحابی زنبق نیز شناخته می شود نشان می دهد. این تصویر را رصدخانه قله کیت در آریزونا گرفته است.



این گل کیهانی، ابری بین ستاره ای از گاز و گرد و غبار است که ماده درونی آن از انعکاس نور تابیده از ستارگان همسایه می درخشد.

شفق هنرمندانه

نورهای شمالی آسمان را در این عکس که در اکتبر 2011 در نروژ گرفته شده است، نقاشی کرده اند. این تصویر این هفته در بخش تصاویر برگزیده My Shot مجله نشنال جغرافی منتشر شد.

ابرنواختر 8 بیت

این عکس که یادآور یک بازی ویدیویی قدیمی است، نقشه ای جدید از محیط باقیمانده ابرنواختر "ذات الکرسی A" را نشان می دهد. در این تصویر، لایه های متفاوت ستاره اصلی در300 سال پس از انفجار دیده می شوند.



رصدخانه فضایی پرتوهای ایکس چاندرا این نقشه جدید عناصر را تهیه کرده است. دانشمندان ناسا برپایه این اطلاعات پیشنهاد داده اند که در زمان انفجار ستاره مادر، عناصر مختلفی به ویژه آهن خالص به بیرون پراکنده شده اند.

کارخانه ابرنواختر

ستارگان در بازوهای مارپیچ کهکشان NGC 6946 می درخشند. این عکس را رصدخانه ملی قله کیت در آریزونا گرفته است. در طول قرن اخیر، 8 ابرنواختر در بازوهای این کهکشان شناسایی شده اند و برپایه اطلاعات این رصدخانه، کهکشان NGC 6946 یکی از پرحاصلخیزترین کهکشانهای شناخته شده برای انفجارات ستاره ای است.

توپ تیتان

این عکس که شبیه توپ نارنجی بزرگی است از تیتان، بزرگترین قمر زحل گرفته شده است. این تصویر حاصل تلاشهای کاوشگر مدارگرد کاسینی ناسا است.

اتصال موفق



فضاپیمای ترابری خودکار (Automated Transfer Vehicle) توسط سازمان فضایی اروپا به سوی ایستگاه فضایی بین المللی پرتاب شد.

این فضاپیمای باری مجهز به آخرین سیستم هدایت لیزری و صفحات خورشیدی است که آن را نسبت به انواع دیگر فضاپیماها متمایز کرده است.

این عکس که روز 28 مارس از ایستگاه فضایی گرفته شده نشان می دهد این فضاپیما که همچنین با عنوان "ادواردو آمالدی" نامیده می شود به سادگی به ایستگاه فضای متصل شده است. ادواردو آمالدی، فیزیکدان ایتالیایی و از بنیانگذاران"اسا" است.



