برنامه های سیاسی شبکه دو برای کودکان و نوجوانان تقویت می شود

علی بخشی‌زاده، مدیر شبکه دو در پاسخ به این سئوال که برای سال جاری چه برنامه‌ریزی دارید؟ به خبرنگار مهر گفت: اهم محورهای برنامه‌‌ریزی‌های شبکه که بر اساس مأموریت شبکه و شرایط و اقتضائات فعلی احصاء شده و در پیش‌نویس سند راهبردی شبکه نیز آمده است. اغلب این موارد هم ‌اکنون نیز در شبکه در حال پیگیری و انجام است، اما با بهره‌گیری از تجربیات سال قبل و استفاده از نقاط قوت و پرهیز از اشکالات این موارد به صورت جدی‌تر پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات افزود: تولید برنامه‌هایی برای کودک و درباه کودک در تمامی گروه‌های شبکه، ایجاد اتاق فکر تخصصی و دائمی در گروه‌ها با بهره‌گیری از کارشناسان تراز اول روانشناسی، تعلیم و تربیت دینی، جامعه شناسی و رسانه؛ به عنوان پشتوانه کارشناسی و مشورتی برنامه‌ها و شورای طرح و برنامه گروه و تبلیغ مناسب شبکه دو در بین مخاطب اصلی شبکه که کودک و نوجوان است با استفاده از راهکارهایی چون مسابقه نقاشی برای خردسالان،کودکان و نوجوانان جزو اقدامات خواهد بود.

این مدیر در ادامه اشاره کرد: تقویت کمی و کیفی رویکرد گروه سیاسی در تولید برنامه‌های سیاسی ویژه کودک و نوجوان و حذف برنامه‌های سیاسی برای مخاطبان بزرگسال از آنتن شبکه دو با توجه به محدودیت زمان شبکه، حذف "تأمین" و "برنامه‌سازی نمایشی و مستند" در ژانرهای اکشن، جنایی و وحشت به ویژه به دلیل امکان پخش و یا بازپخش این برنامه ها در ساعات نزدیک به برنامه‌های خردسال، کودک و نوجوان و در نتیجه بالا رفتن احتمال آسیب‌رسانی به این مخاطبان و اولویت بخشی به موضوع‌های مرتبط با مأموریت اصلی شبکه به ویژه توانمندسازی و مهارت افزایی والدین و معلمان در مقوله تربیت و تعلیم خردسالان، کودکان و نوجوانان هم صورت می‌گیرد.

بخشی‌زاده یادآور شد: استفاده از اذان گویی و تلاوت قرآن‌های فاخر کودکان و نوجوانان و همچنین تولید و پخش نمازهای جماعتی که این مخاطبان در آن حضور پررنگی دارند در ویژه برنامه‌های اذان و نماز شبکه، استفاده روتین از روحانیونی که قابلیت بالایی در ارتباط گیری با مخاطب کودک و نوجوان دارند در برنامه های کودک و نوجوان، به منظور تقویت نگرش و گرایش مخاطبان کودک و نوجوان به این قشر و آموزه‌های دینی هم انجام می‌شود.

وی با اشاره به دیگر اقدامات شبکه دو در سال جدید گفت: استفاده از پتانسیل عروسک‌های قدیمی در برنامه سازی‌های جدید، توجه ویژه به بهبود کیفیت برنامه ها برای مخاطب کودک و نوجوان، به حداقل رساندن زمان بخش‌های زنده برنامه‌های خردسال، کودک و نوجوان، ساماندهی و کاهش حجم موسیقی برنامه های کودک و نوجوان؛ و تولید موسیقی‌های مناسب، توجه لازم به اهمیت شادابی و طراوت آنتن با استفاده از مواردی چون به تصویر کشیدن شادابی و طراوت بچه ها در مدارس صورت می‌گیرد.

مدیر شبکه دو ادامه داد: اولویت بخشی به مقوله نیازسنجی مخاطب خردسال،کودک، و نوجوان؛ و استفاده و یا سفارش پژوهش‌های مربوط به این مقوله، بیان مناسب معارف الهی و مسایل دینی در برنامه های کودک و نوجوان و سفارش تولید انیمیشن‌های پیامبران و داستان های قرآنی، الگوسازی از کودکان و نوجوانان موفق برای این مخاطبان، تشکیل "شورای راهبردی- مشورتی شبکه" با محوریت کارشناسان طراز اول رسانه و حوزه کودک و نوجوان، تحت مدیریت مستقیم مدیر شبکه، استفاده برنامه‌ها از روانشناسان و پژوهشگران موثق و طراز اول، و درصورت ضرورت، تخصیص برآورد لازم برای این مشاوره‌ها انجام می‌شود.

بخشی‌زاده یادآور شد: گردآوری آثار پژوهشی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی سازمان در مقوله کودک و نوجوان و سفارش انجام پژوهش‌های کاربردی؛ به ویژه پیمایش به آنها ، برگزاری جلسات مستمر همفکری مدیران گروه ها با تمام تهیه‌کنندگان و عوامل برنامه سازی گروه، برگزاری جلسات دوره‌ای همفکری مدیر شبکه با تهیه کنندگان و سایر عوامل برنامه سازی انجام می شود.

وی با اشاره به تقویت فضای همدلی و اخلاق کاری گفت: تقویت نظام ارزشیابی برنامه‌های تولید شده به منظور اعمال نتایج در پرداخت برآوردها و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی برنامه سازان شبکه، استفاده از پتانسیل انجمن ها و مراکز موثق برون سازمانی و جریان‌سازی رویکردی در آنها با توجه به نیازهای شبکه، تقویت فضای همفکری برنامه‌سازان و آموزش آنها، تقویت تعاملات فرهنگی رده های مختلف مدیریتی شبکه با برنامه سازان به منظور توجیه، اقناع و انتقال مستدلّ سیاست های سازمان، ایفای نقش شبکه در مهندسی فرهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان هم از دیگر فعالیت‌ها خواهد بود.

مدیر شبکه دو ادامه داد: ایجاد رویکرد مناسب به سمت تولید برنامه های مشارکتی با همکاری نهادها و دستگاه های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در عین توجه به اقتضائات فرهنگی و رسالتی سازمان، طراحی سوژه‌ها و فعالیت‌های خلاقانه؛ و استفاده هوشمندانه از مباحث کارشناسی برای پاسخ به شبهات معارفی، ایجاد دبیرخانه شورای عالی هماهنگی کودک، نوجوان و خانواده به منظور هماهنگی درون سازمانی و همچنین تعامل و همکاری مشترک در این خصوص با سایر دستگاه ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی از دیگر اقدامات است.

بخشی‌زاده درباره ساماندهی مجریان گفت: سامان دهی امور مجریان، منطبق بر سیاست‌های ابلاغی معاون سیما، تکمیل و به روز رسانی مستمر بانک اطلاعاتی طرح‌های ارائه شده، طرح های مصوب، اطلاعات برنامه‌های درحال پیش تولید، تولید، و یا پس تولید؛ با بهره‌گیری از نرم افزار، تقویت نظام ارزشیابی برنامه‌های تولید شده به منظور اعمال نتایج در پرداخت برآوردها و ورود اطلاعات آنها در بانک اطلاعاتی برنامه‌سازان شبکه، تقویت کمی و کیفی کارشناسان طرح و برنامه و نظارت، به منظور ارزشیابی جامع کمی و کیفی برنامه های پخش شده، بهره‌گیری از نتایج گزارش‌های "ارزیابی" و "حاد نظارتی" مرکز نظارت و ارزیابی در این خصوص و سفارش انجام برخی گزارش‌های ارزیابی به این مرکز انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از پتانسیل انجمن‌ها هم استفاده خواهید کرد یا نه؟ گفت: استفاده از پتانسیل انجمن‌ها و مراکز موثق برون سازمانی و جریان‌سازی رویکردی در آنها با توجه به نیازهای شبکه، برگزاری همایش‌های علمی مرتبط با حوزه کودک و نوجوان با تبلیغ آنها در رسانه، استفاده از تولیدات مناسب ادبی، نتایج پژوهش‌ها، کارشناسان، و مربیان انجمن ها و مراکز موثق برون سازمانی صورت می‌گیرد.

مدیر شبکه دو ادامه داد: حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی مرتبط و مناسب بر اساس آیین نامه در حال تدوین و اطلاع رسانی آیین نامه مزبور به دانشکده های مربوطه، استفاده از تولیدات مناسب ادبی، نتایج پژوهش ها، کارشناسان، و مربیان انجمن ها و مراکز موثق برون سازمانی، تقویت فضای همفکری برنامه سازان و آموزش آنها، اختصاص فضا و امکانات لازم در سایت الوند به شورای کارشناسی تهیه‌کنندگان برای حضور تهیه‌کنندگان است.

بخشی‌زاده یادآور شد: معرفی مجریان برنامه‌ها به "ستاد عالی مجریان سیما" برای پیگیری امور آموزشی آنها از طریق ستاد مزبور، و همچنین پیگیری آموزش سایر عوامل از مرکز آموزش سازمان، ایجاد رویکرد مناسب به سمت تولید برنامه های مشارکتی با همکاری نهادها و دستگاه های مرتبط با حوزه کودک و نوجوان در عین توجه به اقتضائات فرهنگی و رسالتی سازمان، تعامل با معاونت امور استان های سازمان و مراکز فرهنگی برون سازمانی برای شناسایی برنامه سازان موفّق و هنرمندان مستعد سراسر کشور از دیگر برنامه‌ها است.

وی تاکید کرد: شناسایی مستمر سوژه‌ها و طراحی تولید برنامه های خلاقانه بر اساس آنها، استفاده هوشمندانه از مباحث کارشناسان دینی برای پاسخ به شبهات معارفی نوجوانان و خانواده‌ها هم انجام می شود.

مدیر شبکه دو با اشاره به برنامه‌های گروه خانواده شبکه دو در دوره جدید گفت: طراحی یک برنامه با بهره‌گیری از قابلیت‌های سینمای خانواده و با استفاده از سریال‌های خانوادگی با حضور کارشناسان و نقد و بررسی نگاه سینما و تلویزیون و تئاتر به بحث زن و خانواده، با انتخاب سکانس‌ها و دیالوگ‌ها و پخش فیلم‌های قدیمی و تکراری با رویکردی کاملاً نقادانه و آموزشی، با محوریت بحث خانواده، طراحی یک مهمانی خانوادگی خارج از فضای استودیو از کلیه شهرستان‌ها و با رویکرد خانواده امیدوار و شاد.، خانواده‌های ایرانی شبکه دو را مهمان خود خواهند کرد.

بخشی‌زاده ادامه داد: ساخت و تولید مستندهای "یک روز از زندگی" و "یک روز یک زن"، ساخت یک برنامه با همکاری مرکز تولید موسیقی و سرود سازمان با رویکرد همگرایی اعضاء خانواده، میزگرد خانواده، "کارشناس ما باشید" ارائه یک نمایش زنده و دریافت نظرات کارشناسی از طرف خانواده‌ها، برنامه گزارشی برای شب‌های جمعه، یادآوری درگذشتگان خانواده و ذکر خاطرات آنها و به نوعی ترغیب خانواده‌ها به منظور خیرات برای اموات، برنامه‌های اطلاع‌رسان در حوزه‌های فعالیت‌های گروهی و برنامه‌ریزی برای هفته آینده برای خانواده‌ها و "پیشنهادات خانواده‌ها برای هم" و ساخت کلیپ، گزارش و ... انجام می‌شود.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌ها گفت: طراحی یک برنامه خانوادگی با قالب جنگ به منظور ارائه راهکار برای حل مشکلات مبتلابه خانواده‌ها، طراحی یک مسابقه بزرگ برای حضور اعضاء خانواده، برقراری تعامل با نهادهای مرتبط در حوزه خانواده و ایفاء نقش ارتباطی رسانه به منظور ارائه عملکرد دستگاه‌ها، طراحی یک برنامه چالشی با رویکرد مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه زن و خانواده، طراحی برنامه شورای مخاطبان متشکل از زنان داوطلب در سراسر کشور که مخاطب شبکه دو هستند و به نوعی تعامل و دخالت آنها در برنامه‌ها، طراحی برنامه‌ها با مخاطبان اختصاصی، تازه عروس‌ها، مادرهای جدید، دختران جوان، پدران فردا و... ساخت کلیپ‌های تصنیف، آواز، سرود و ترانه با تصویر خانواده و تلفیق با جملات امیدبخش اعضاء خانواده هم صورت می‌گیرد.

مدیر شبکه دو در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان گفت که سطح برنامه‌های شبکه دو در سال 91 ارتقاء خواهد یافت یا نه؟ توضیح داد: مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ضمن اینکه برنامه‌ها منطبق بر سه گانه میل، نیاز و مصلحت طراحی و پخش می شوند در بازه‌های زمانی مشخص نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. ضمن اینکه میزان مخاطبان و افزایش یا کاهش آنها نیز رصد شده تا برنامه‌های کم مخاطب به مرور با برنامه‌های پرمخاطب جایگزین شوند.

وی ادامه داد: طراحی دقیق و کارشناسانه و همچنین ارزشیابی جامع برنامه‌ها نقش مهمی در ارتقای کیفی برنامه‌های شبکه دارد. بدین منظور علاوه بر اهتمام ویژه نسبت به تشکیل منظم شوراهای طرح و برنامه؛ ارزشیابی و ارزیابی مرحله‌ای برنامه‌های شبکه در دستور کار قرار گرفته است.

بخشی‌زاده یادآور شد: این ارزشیابی‌ها که بر اساس محورهایی چون طرح مصوب برنامه؛ مأموریت شبکه؛ نحوه پرداخت به مولفه‌های دین، اخلاق، امید و آگاهی؛ سیاست‌های نظارتی سند افق رسانه سازمان؛ و شاخص‌های فنی و هنری انجام می‌شود؛ طی نشست‌های مشترک واحد طرح ‌و‌برنامه و نظارت، و گروه برنامه‌ساز، مطرح؛ و نتایج آن در بهبود کیفیت برنامه، اصلاح خطاهای احتمالی، ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان، و پرداخت های مالی برنامه، مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

مدیر شبکه دو در پایان افزود: همچنین با توجه به اینکه مقدمات تصویب سند چشم انداز شبکه دو در سال 90 انجام گرفت و به حول و قوه الهی این سند در ابتدای سال 91 تصویب می‌شود و به عنوان مهمترین سند راهبردی شبکه مورد استفاده برنامه‌ریزان و برنامه‌سازان شبکه قرار می‌گیرد.

گفتگو: فاطمه عودباشی