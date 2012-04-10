پایگاه ناتو در نزدیکی "اولیانوفسک" تحقیر روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "وستی"، گنادی زیوگانف گفت: ساخت مرکز حمل کالای ناتو در اولیانوفسک "اولین مورد طی هزار سال از فعالیت پایگاه نیروهای خارجی در روسیه خواهد بود".

وی ناتو را "غلطک آهنین" نامیده و اعلام نمود مرکز ترانزیت همچنین به "مرکز انتقال مواد مخدر از افغانستان به روسیه" تبدیل می‌شود.

زیوگانف گفت: "این نه تنها مرکز ترابری بلکه یکی از نقاط اصلی ترانزیت مواد مخدر خواهد بود."

این سیاستمدار روسی که در نشست طرفداران حزب کمونیست در میدان پوشکین مسکو صحبت می کرد، به این اشاره نمود که سالانه 800 تن هروئین در افغانستان تولید می‌شود که 700 تن از آن روانه روسیه می‌شود.



رهبر حزب کمونیست خاطر نشان نمود تأسیس این نوع پایگاه به معنی تحقیر کشور است.