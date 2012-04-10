معادن سنگ حاجی آباد فعال می شود/ ذخیره سازی 35 میلیارد دلار در صندوق توسعه

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد دقایقی پیش در جمع مردم شهرستان حاجی آباد استان هرمزگان، آزادی را هدیه خداوند به انسانها دانست و اظهار داشت: علت بیشتر مشکلات جامعه جهانی گردن خم کردن در برابر قدرتهای فاسد جهانی به جای اطاعت از خداوند متعال است.

وی ادامه داد: متاسفانه افرادی که از مسیر خدا منحرف شده و اهل سستی و گناه هستند زیر بار ستم طاغوت می روند و مشکلات بسیاری را برای جامعه بشری ایجاد می کند.

رئیس جمهور با تاکید بر ساختن ایران اسلامی تصریح کرد: ایران اسلامی باید بر اساس عدالت ساخته شود وامسال علاوه بر ادامه اجرای فاز جدید طرح هدفمندی یارانه ها و ادامه عمران و آبادی کشور، چند کار مهم دیگر در کشور انجام خواهد شد.

وی یکی از کارهای بسیار مهم دولت در سال 91 را ایجاد اشتغال عنوان کرد و افزود: دولت تمامی توان خود را در سال 91 بسیج کرده تا دیگر هیچ جوانی در کشور بیکار نباشد.

احمدی نژاد با اشاره به هزینه شدن درآمد نفت برای ساختن کشور طی سالهای گذشته بیان داشت در 60 سال گذشته تمامی درآمد نفت کشور صرف هزینه های بودجه سالیانه کشور می شد و هزینه کردن درآمدنفت در راستای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال یکی از آرزوهای ملت ایران بود.

رئیس جمهور اضافه کرد: اما این دولت طی دو سال گذشته با تاسیس صندوق توسعه ملی هر سال 20 درصد از درآمد نفت را ذخیره کرده و تا امروز 35 میلیارد دلار از درآمد نفت کشور در صندوق توسعه ملی ذخیره شده که برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای جوانان استفاده خواهد شد.

وی گسترش تولید و سرمایه گذاری ملی را دیگر کار مهم دولت طی امسال عنوان کرد و افزود: برای توسعه بخش کشاورزی بودجه بسیار خوبی در اختیار استانها قرار داده شده و استانداران و فرمانداران سراسر کشور با اختیارات کامل می توانند این بودجه را برای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد اشتغال در این بخش استفاده کند.

احمدی نژاد سهل انگاری در بخش کشاورزی را غیر قابل قبول دانست و بیان داشت: دیگر برای مردم قابل قبول نیست که برای توسعه کار کشاورزی، زمین، تسهیلات بانکی و آب مورد نیاز در اختیار آنها قرار نگیرد و اجرای طرح توسعه بخش کشاورزی یکی از معیارهای مهم سنجش مدیران محسوب می شود.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای صنعتی و معدنی شهرستان حاجی آباد تصریح کرد: این شهرستان از معادن سنگ بسیار خوبی برخوردار است و در جلسه روز پنجشنبه هیئت دولت مصوبه ای برای فعال سازی این معادن و همچنین ایجاد کارخانه جات فولاد در این شهرستان مطرح خواهد شد.

وی به اجرای 55 مصوبه سفرهای هیئت دولت در شهرستان حاجی آباد اشاره کرد و اظهار داشت: از 98 مصوبه دولت 55 مصوبه در بخش های راهسازی، گاز، بهداشت و عمران روستایی اجرایی شده و 13 مصوبه دیگر نیز در دست اجرا است.

احمدی نژاد اضافه کرد: در جلسه هیئت دولت دلایل عدم اجرای 30 مصوبه شهرستان حاجی آباد بررسی و موانع ومشکلات پیش روی این مصوبات رفع خواهد شد.