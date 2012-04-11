نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ارتقای سطح کیفی جوشکاری، به خودکفایی در تولیدات صنعتی در کشور دست می یابیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همچنین با افزایش سطح کمی و کیفی در تولیدات ملی تا حد امکان از واردات جلوگیری می شود و این امر باید مد نظر قرار گیرد.

این مسئول گفت: در صدد ایجاد مرکز ملی جوش ایران هستیم و طبق برنامه ریزی ها این مرکز در برنامه اصلاح قوانین و مقررات در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران تعریف می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ترسیم سند راهبردی ساماندهی و توسعه صنعت جوش کشور و تدوین استانداردهای ملی جوش از فعالیتهای مرکز ساماندهی صنعت جوش ایران بوده است.

وی افزود: آموزش استانداردهای صنعت جوش از دیگر بخشهای مهم فعالیت مرکز یادشده بوده ضمن اینکه طی مراسمی از فعالان عرصه صنعت جوش کشور در سال گذشته، تقدیر شده است.