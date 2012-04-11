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۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۵۲

برزگری در گفتگو با مهر:

مرکز ملی جوش ایران ایجاد می‌شود

مرکز ملی جوش ایران ایجاد می‌شود

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در صدد ایجاد مرکز ملی جوش ایران هستیم و طبق برنامه ریزی ها این مرکز با اصلاح قوانین و مقررات در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران تعریف می شود.

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ارتقای سطح کیفی جوشکاری، به خودکفایی در تولیدات صنعتی در کشور دست می یابیم و این امر اهمیت فراوانی دارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: همچنین با افزایش سطح کمی و کیفی در تولیدات ملی تا حد امکان از واردات جلوگیری می شود و این امر باید مد نظر قرار گیرد.

این مسئول گفت: در صدد ایجاد مرکز ملی جوش ایران هستیم و طبق برنامه ریزی ها این مرکز در برنامه اصلاح قوانین و مقررات در ساختار جدید سازمان ملی استاندارد ایران تعریف می شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: ترسیم سند راهبردی ساماندهی و توسعه صنعت جوش کشور و تدوین استانداردهای ملی جوش از فعالیتهای مرکز ساماندهی صنعت جوش ایران بوده است.

وی افزود: آموزش استانداردهای صنعت جوش از دیگر بخشهای مهم فعالیت مرکز یادشده بوده ضمن اینکه طی مراسمی از فعالان عرصه صنعت جوش کشور در سال گذشته، تقدیر شده است.

کد مطلب 1573590

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