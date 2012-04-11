بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: جلب مشارکت مردم ایران برای حفاظت از محیط زیست و دریافت اخبار و اطلاعات مردمی از طریق تلفن رایگان 1812 ، اقدامی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

وی با اشاره به ضرورت بسیج همگانی برای احساس مسئولیت در قبال تخریب محیط زیست و ممانعت از آلوده ساختن آن اضافه کرد: مسئولان و مدیران واحدهای دولتی و عمومی بایستی با ترجیح ضوابط و مقررات زیست محیطی به منافع اقتصادی پروژه های عمرانی ، الگوی تاثیرگذاری برای اقشار مختلف جامعه باشند.

رئیسی با اشاره به توافق و تفاهم نامه های متعدد اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمانها و صنایع مختلف استان جهت ارتقاء شاخص های زیست محیطی گفت : نباید تعهدات و برنامه های مورد توافق در تفاهم نامه ها به آفت فراموشی دچار گردد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب پارک حفاظت شده فرا مرزی ایران و ارمنستان در همجواری منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: با ایجاد مرکز پایش و بازدید کنندگان پارک در محدوده گمرک نوردوز صنعت گردشگری محیط زیست (اکوتوریسم) در استان تقویت می شود.

رئیسی از اقدامات و هماهنگی های به عمل آمده جهت برون سپاری حفاظت و بهره برداری از مناطق تحت مدیریت به بخش خصوصی در سال 1391 خبر داده و پناهگاه حیات وحش کیامکی را اولین تجربه های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در برون سپاری و مشارکت با بخش خصوصی در حفاظت از مناطق چهارگانه معرفی کرد.

