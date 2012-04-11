  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۳ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۰۵

رئیسی به مهر خبر داد:

راه‌اندازی تلفن رایگان 1812 برای ارتباط با محیط زیست آذربایجان شرقی

راه‌اندازی تلفن رایگان 1812 برای ارتباط با محیط زیست آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر : مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی از راه اندازی تلفن 1812 برای ارتباط شهروندان با این اداره کل خبر داد.

بیوک رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: جلب مشارکت مردم ایران برای حفاظت از محیط زیست و دریافت اخبار و اطلاعات مردمی از طریق تلفن رایگان 1812 ، اقدامی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.

وی با اشاره به ضرورت بسیج همگانی برای احساس مسئولیت در قبال تخریب محیط زیست و ممانعت از آلوده ساختن آن اضافه کرد: مسئولان و مدیران واحدهای دولتی و عمومی بایستی با ترجیح ضوابط و مقررات زیست محیطی به منافع اقتصادی پروژه های عمرانی ، الگوی تاثیرگذاری برای اقشار مختلف جامعه باشند.

رئیسی با اشاره به توافق و تفاهم نامه های متعدد اداره کل حفاظت محیط زیست استان با سازمانها و صنایع مختلف استان جهت ارتقاء شاخص های زیست محیطی گفت : نباید تعهدات و برنامه های مورد توافق در تفاهم نامه ها به آفت فراموشی دچار گردد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست با اشاره به تصویب پارک حفاظت شده فرا مرزی ایران و ارمنستان در همجواری منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس گفت: با ایجاد مرکز پایش و بازدید کنندگان پارک در محدوده گمرک نوردوز صنعت گردشگری محیط زیست (اکوتوریسم) در استان تقویت می شود.

رئیسی از اقدامات و هماهنگی های به عمل آمده جهت برون سپاری حفاظت و بهره برداری از مناطق تحت مدیریت به بخش خصوصی در سال 1391 خبر داده و پناهگاه حیات وحش کیامکی را اولین تجربه های اجرایی سازمان حفاظت محیط زیست در برون سپاری و مشارکت با بخش خصوصی در حفاظت از مناطق چهارگانه معرفی کرد.
 

کد مطلب 1573592

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها