وضعیت اقتصادی مردم با خرید کالاهای ایرانی بهتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه امور بانوان شهرستان پاکدشت که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: حمایت از تولید کنندگان داخلی تنها از سوی مسئولان میسر نمی شود بلکه مردم نیز باید با خرید کالاهای ایرانی، حمایت خود را از تولیدکنندگان داخلی کشور به انجام رسانند.

وی گفت: حمایت از تولیدات داخلی برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی دشمنان را در تضعیف نظام جمهوری اسلامی ناامید می کند.

این افتخار است که 95 درصد مواد غذایی ایران در داخل کشور تولید می شود

این مسئول ادامه داد: ایران اسلامی افتخار دارد که بیش از 95 درصد از مواد غذایی مورد استفاده را در داخل کشور تولید می کند، درحالی که دردوره ر‍ژیم پهلوی، کره و پنیر مورد نیاز مردم نیز از خارج از کشور تأمین می شد.

وی اظهار داشت:‌ امروز با وجود تلاش دشمنان قسم خورده ایران اسلامی در تضعیف این نظام الهی از طریق تحریمهای اقتصادی،‌ ملت ایران توانسته اند به فناوریهای روز دنیا دست یابند و توطئه های آنان را خنثی کنند.

فرماندار شهرستان پاکدشت از دستیابی ایران به دانش تولید سوخت هوایی و امکان صادرات آن به سایر کشورها به عنوان یکی از دستاوردهای علمی نظام جمهوری اسلامی یاد کرد.

احداث بیمارستان 120 تختخوابی پاکدشت با 70 درصد پیشرفت فیزیکی

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در پاکدشت در سال گذشته افزود: احداث بیمارستان 120 تختخوابی پاکدشت با 70 درصد پیشرفت فیزیکی، ‌آغاز عملیات ساخت بیمارستان 120 تختخوابی شریف آباد، احداث بیمارستان خصوصی پاکدشت و نیز احداث و بهره برداری از 10 هزار واحد مسکونی مهر از مهمترین فعالیتهای سال گذشته در شهرستان پاکدشت بود.

مقبلی یادآور شد: سرمایه گذاری 270 میلیارد ریالی برای انتقال آب از سد ماملو به شهرستان پاکدشت و احداث مخزن 15 هزار مترمکعبی این شهرستان به عنوان دیگر پروژه عظیم این شهرستان است.