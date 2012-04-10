ایران با معارضین سوری تماس برقرار کرده/ تشریح علل سفر عنان به تهران

حسین شیخ الاسلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سفر کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل در رابطه با سوریه به تهران تصریح کرد: کوفی عنان انتخاب غربی بود که در رابطه با آن مشورتی با سوریه صورت نگرفت. بر این اساس راه حل پیشنهادی کوفی عنان نیز با غربی ها پیشنهاد شده است.



سفیر اسبق ایران در سوریه یادآور شد: در عین حال ورود کوفی عنان به مسئله سوریه نشانگر این واقعیت است که تلاش خط آمریکا و اسرائیل و 2 شاه منطقه برای تضعیف خط مقاومت شکست خورده چرا که حضور کوفی عنان به معنای شکست خوردن راه حل نظامی برای سوریه است.



وی اضافه کرد: عده ای فکر می کردند با تجهیز نظامی معارضان می توانند روی خط مقاومت تاثیر بگذارند اما حضور کوفی عنان به عنوان میانجی بین المللی گواه این است که همه باید به نبال راه حل سیاسی بگردند و غرب در اسقاط دولت سوریه به هدفش نرسیده است.



مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در عین حال یادآور شد: از طرف دیگر ممکن است غربی ها به دنبال فرصتی باشند که ارتش سوریه کنار بکشد و فرصت برای حضور معارضان فراهم شود کاری که در زمان انتخاب نماینده پیشین اتحادیه عرب صورت گرفت.



شیخ الاسلام در خصوص علت سفر کوفی عنان به ایران اظهار داشت: سوری ها با فشار روس ها ماموریت عنان را پذیرفتند چرا که به وتوی آنان نیاز داشتند اما ما نیز از عنان پشتیبانی کردیم. کوفی عنان هم می داند که ایران کشوری موثر در سوریه و منطقه است به همین دلیل ما طرف مشورت هستیم.



این کارشناس مسائل منطقه عنوان کرد ما معتقدیم مداخله خارجی در سوریه باید متوقف شود و مردم این کشور تصمیم گیر باشند. تروریست ها و مزدور ها نیز نباید در سوریه جایگاهی داشته باشند و البته کوفی عنان به خاطر ماموریتی که از طرف سازمان ملل دارد و به خاطر جایگاهش که دبیر کل سابق سازمان ملل بوده است سعی می کند در ظاهر حقوق بین الملل را حفظ کند. بر این اساس اظهارات احمقانه پیشین مبنی بر اینکه رئیس یک کشور باید برود حذف شده است.



وی در رابطه با درخواست های دولت سوریه نیز گفت: سوری ها معتقدند دخالت علنی خارجی که برخی کشورها می گویند ما به معارضین پول یا سلاح می دهیم متوقف می شود چون پول معارضین را مزدور و سلاح آنان را تروریست خواهد کرد و بر این اساس علاوه بر این درخواست سوریه این است که عنان تعهد بدهد. قطر، عربستان و ترکیه به پول و سلاح به معارضین نمی دهند و از سوی دیگر معارضین باید تعهد بدهند که اگر ارتش سوریه آتش بس داد آنان نیز آتش بس بدهند.



شیخ الاسلام ایران را کشوری موثر و تاثیرگذار در منطقه عنوان کرد و گفت: آقای عنان می داند که در رابطه با سوریه همه دنیا یک طرف ایستاد و ایران یک طرف و ایران تاکید داشت که ملت سوریه باید سرنوشت خود را مشخص کند نه عربستان، قطر و ترکیه و حتی روسیه نیز وقتی مقاومت ایران را دید از بشار اسد پشتیبانی کرد.



وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی تنها کشوری بوده که در مقابل قلدرمآبی، لات بازی بین المللی و گردنکلفتی برخی کشورها در قبال سوریه ایستادگی کرده است.



وی در پایان با بیان اینکه خواست دولت سوریه مبنی بر اینکه نیروهای مسلح معارض باید سلاح خود را تحویل دولت مرکزی بدهند خواسته ای منطقی است گفت: جمهوری اسلامی ایران روی نیروهای داخلی سوریه و حکومت سوریه نفوذ دارد و روی برخی قدرت های منطقه نیز قابلیت اعمال نظر دارد از سوی دیگر اخیرا با معارضین سوری نیزتماس هایی برقرار کرده است که اینها نشانگر تاثیر گذاری جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حل و فصل مسائل سوریه است.