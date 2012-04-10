بهره برداری از پل دسترسی غربی برج میلاد تا یک ماه آینده

به گزارش خبر گزاری مهر،مازیار حسینی با بیان این که این پل زیبا که از نوع کابلی معلق است و با فناوری های پیشرفته ساخته شده است، دسترسی شهروندان را از طریق بخش غربی برج میلاد مهیا می کند گفت: هم اکنون کشش مرحله ای کابل های پل به پایان رسیده و لوله های هند ریل روی عرشه پل نیز نصب شده است .

حسینی در ادامه خاطر نشان کرد : با اتمام عملیات جدول بندی ، رنگ آمیزی زیر عرشه و پیلون پل به همراه اجرای لایه های نهایی آسفالت در عرشه و مسیرهای دسترسی به پل ، این سازه آماده بهره برداری می شود.

به گفته معاون فنی و عمران شهرداری تهران ، پل دسترسی غربی برج میلاد که طرح آن در سال 90 توسط انجمن سازه های فولادی ایران به عنوان سازه برتر فولادی کشور انتخاب شد ، حداکثر تا یک ماه آینده به بهره برداری می رسد .



