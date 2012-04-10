القای مفاهیم از طریق هنر در اذهان ماندگارترست

به گزارش خبرنگار مهر ، حجتالاسلام مالک اژدر شریفی امروز سه شنبه در کارگروه هنر و حقوق بشر با حضور جمعی از اعضای هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر شمالغرب و نمایندگان صنوف مختلف هنری در حوزه هنری آذربایجان شرقی، با اشاره به هنر نقالی و پرده خوانی ادامه داد: هنر در طول تاریخ ایران همواره در تشریح مظلومیت ابا عبداله الحسین (ع) و تشریح معاد و در صدد رفع مظلومیت در جامعه بوده است.
وی گفت: هنرمندان میتوانند به واسطه هنر در مقابل حقوق بشر کاذب و جعلی اقتدارگرایان جهانی بایستند و افکار عمومی را از انحراف نجات دهند.
رئیس دادگستری آذربایجان شرقی مقوله حقوق بشر را در جهان امروزی از مقولات مظلوم دانست و گفت: اشرار و قدرتطلبان جهانی علیرغم کشتارها، جنگها، استراق سمعها و حقکشیهای بزرگ و کوچک با شعار دروغین حقوق بشر در عمل بزرگترین ناقضان حقوق بشر هستند.
رئیس هیئت امنای منطقه شمالغرب کمیسیون حقوق بشر اسلامی، اسلام را عالیترین مدافع حقوق بشر دانست و از هنرمندان خواست با بهرهگیری از نعمت هنر و اندیشه برای تبیین حقوق بشر اصیل از منظر انسانی تلاش کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز شهادت سید مرتضی آوینی و روز هنر انقلاب اسلامی تلاشهای شهید بزرگوار آوینی را در ثبت و نشر فداکاریهای دوران هشت سال دفاع مقدس ستود و گفت: در برهه کنونی جامعه هنری نیازمند آوینیهای عرصههای اجتماعی است.
شریفی گفت: اگر در ایام دفاع مقدس شهید آوینی دلاوریهای جوانان غیور را به واسطه هنر در تاریخ جاودانه کرد، هنرمندان میتوانند با تأسی از شهید آوینی برای رفع ظلم و تبعیض در جامعه و بررسی حقکشیهای غرب در اجتماع ایرانی کوشا باشند.
شهرام خدایی سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی و رئیس کارگروه هنر و حقوق بشر نیز در این نشست در سخنانی حوزه هنری را از نهادهای فرهنگی مؤثر در جامعه دانست و گفت: رسالتها و مأموریتهای حوزه هنری از گستردگی و وسعت برخوردار است و تبیین جایگاه حقوق بشر در قرآن، روایات و احادیث میتواند یکی از مأموریتها و برنامههای حوزه هنری در آینده قلمداد شود.
وی با اشاره به برنامهها و فعالیتهای حوزه هنری در طول سال 90، روح اسلامی و انقلابی برنامههای هنری را مهمترین اولویت حوزه هنری دانست و گفت: مباحث مربوط به حقوق بشر در برنامههای سال 91 جایگاه ویژهای خواهند داشت.
در این نشست اعضای هیئت امنای کمیسیون حقوق بشر منطقه شمالغرب و کارگروه هنر و حقوق بشر به بحث و تبادل نظر پرداختند.
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