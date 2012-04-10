جزئیات جدیدی از دخالت قطر در سوریه / اعزام جنگجویان چچنی در دستورکار

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه نهرین نت در مطلبی با اشاره به ادامه توطئه های رژیم آل ثانی علیه ملت سوریه آورده است : منابع آگاه در کشورهای حوزه خلیج فارس از مشارکت جنگجویان چچنی با حمایت قطر در جنگ علیه سوریه خبر دادند.

پایگاه مذکور بیان کرد: جنگجویان چچنی پس از اینکه نتوانستند در اقدام خود ضد روسیه موفقیتی به دست آورند از چند سال قبل در قطر پناهندگی سیاسی گرفته اند.

این پایگاه ذکر کرد: دستگاه اطلاعاتی قطر از این افراد برای ایجاد بی ثباتی در سوریه و آنچه به دنبال آن است یعنی سرنگونی نظام بشار اسد در این کشور بهره برداری می کند.

پایگاه مذکور در ادامه می افزاید: قطر این افراد را در آنچه به زعم خود عملیات جهادی علیه نظام کافر بشار اسد می خواند، مشارکت می دهد.

این پایگاه بیان کرد: این در حالی است که چچنی های مذکور با دوستان خود که در اردن پناهنده شده اند تماس برقرار کرده اند به ویژه اینکه برخی از آنها چند سال قبل تابعیت اردنی گرفته اند.

این پایگاه می افزاید: هدف جنگجویان چچنی از این تماس، ایجاد ائتلاف گروههای مسلح عربی با ملیتهای لیبیایی، تونسی، یمنی، سعودی است که پیش از این هم در افغانستان فعالیت می‌کردند تا در اقدامات مسلحانه برای براندازی نظام سوریه است، مشارکت داشته باشند.

پایگاه فوق بیان کرد: این منابع احتمال دادند که برخی از این جنگجویان با گذرنامه های قطری و اردنی به ترکیه انتقال داده شده تا به گروههای مسلحی که در شهرهای مختلف سوریه از جمله حمص و ادلب و دیگر مناطق دست به تخریب می زنند، مشارکت داشته باشند.